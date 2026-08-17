Короля Норвегії Гаральда госпіталізували через ускладнення після лікування
Київ • УНН
89-річного короля Норвегії Гаральда госпіталізували через накопичення рідини в організмі після лікування кортизоном. Він перебуває на лікарняному два тижні, обов'язки регента виконує кронпринц.
Короля Норвегії Гаральда госпіталізували у понеділок після медичного огляду, повідомив норвезький королівський палац, пише Yle, передає УНН.
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Королівський палац зазначив, що останніми тижнями 89-річного монарха лікували кортизоном через захворювання крові – гемолітичну анемію.
За даними палацу, лікування призвело до накопичення рідини в організмі, через що королю знадобилося лікування в лікарні.
Гаральд перебуває на лікарняному вже два тижні. У цей період його обов’язки регента виконує кронпринц.
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