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Умер король Норвегии Харальд V

Киев • УНН

 • 1596 просмотра

Норвежский королевский дом, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и парламент сообщили о смерти короля Харальда V.

Умер король Норвегии Харальд V

Умер король Норвегии Харальд V, сообщили норвежский королевский дом, премьер страны Йонас Гар Стёре и парламент Норвегии в пятницу, 28 августа, пишет УНН.

Детали

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Его Величества короля Харальда сегодня. Король Харальд мирно скончался в национальной больнице в пятницу, 28 августа, в 6:35 утра", — сообщил норвежский королевский дом.

Ему было 89 лет.

"Вся нация скорбит. С глубокой скорбью я воспринял известие о смерти Его Величества короля Харальда V", — написал Стёре в Facebook.

"Стортинг с сожалением воспринял известие о смерти Его Величества короля Харальда V", — говорится в заявлении парламента страны в X.

Напомним

Ранее сообщалось об очень тяжелом состоянии короля Норвегии.

Король Норвегии Харальд в "очень тяжёлом" состоянии, семья рядом с ним27.08.26, 16:40 • 11054 просмотра

Юлия Шрамко

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