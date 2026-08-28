Умер король Норвегии Харальд V
Киев • УНН
Норвежский королевский дом, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и парламент сообщили о смерти короля Харальда V.
Умер король Норвегии Харальд V, сообщили норвежский королевский дом, премьер страны Йонас Гар Стёре и парламент Норвегии в пятницу, 28 августа, пишет УНН.
Детали
"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Его Величества короля Харальда сегодня. Король Харальд мирно скончался в национальной больнице в пятницу, 28 августа, в 6:35 утра", — сообщил норвежский королевский дом.
Ему было 89 лет.
"Вся нация скорбит. С глубокой скорбью я воспринял известие о смерти Его Величества короля Харальда V", — написал Стёре в Facebook.
"Стортинг с сожалением воспринял известие о смерти Его Величества короля Харальда V", — говорится в заявлении парламента страны в X.
Напомним
Ранее сообщалось об очень тяжелом состоянии короля Норвегии.
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