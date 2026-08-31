Похорон короля Норвегії Гаральда V відбудеться 9 вересня
Київ • УНН
Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років після тривалого погіршення здоров’я. Церемонія відбудеться 9 вересня о 13:00.
Похорон короля Норвегії Гаральда V, який помер 28 серпня у віці 89 років, відбудеться 9 вересня в Осло. Про це повідомив Королівський палац Норвегії, передає Bloomberg, пише УНН.
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Церемонія розпочнеться о 13:00 у кафедральному соборі Осло.
Гаральд V помер 28 серпня. Останніми роками стан здоров'я монарха погіршувався, через що він неодноразово проходив лікування в лікарні.
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Після повідомлення про смерть Гаральда V біля Королівського палацу в Осло почали збиратися люди. Вони залишають квіти та інші знаки пам'яті біля імпровізованого меморіалу.
Гаральд V став королем Норвегії у 1991 році після смерті свого батька Улафа V та перебував на престолі понад 35 років. До сходження на престол він також представляв Норвегію у вітрильному спорті на трьох Олімпійських іграх.
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