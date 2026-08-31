Похорон короля Норвегії Гаральда V відбудеться 9 вересня

$44.5451.86
ukenru
21:36 • 3462 перегляди
У Литві та Чехії біля оборонних компаній з'явилися траурні вінки – підозрюють провокацію спецслужб рфPhoto
21:15 • 4378 перегляди
У Німеччині партія Вагенкнехт хоче разом з AfD виступити проти допомоги Україні
30 серпня, 12:11 • 26297 перегляди
росія посилює "сіру" війну проти Європи - WSJ
30 серпня, 10:49 • 33868 перегляди
росія має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла - Зеленський про "далекобійні санкції"Video
Ексклюзив
30 серпня, 08:01 • 33272 перегляди
Початок вересня може бути напруженим: астролог назвала ключові дати для України
30 серпня, 07:01 • 30973 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували аеродроми та НПЗ в росії
30 серпня, 04:44 • 35492 перегляди
Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios
30 серпня, 03:46 • 29052 перегляди
"Якщо Україна програє - програємо і ми": президент Фінляндії наголосив на важливості підтримки Києва
30 серпня, 02:16 • 26232 перегляди
путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів
30 серпня, 00:14 • 21475 перегляди
У Києві після нічної атаки постраждали щонайменше 3 людини, є влучання у кількох районахPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.2м/с
76%
749мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ - пошкоджено бізнес-центрVideo30 серпня, 12:45 • 16726 перегляди
Біля Кіпру перекинувся пором - із 267 людей на борту врятували 15930 серпня, 13:27 • 6438 перегляди
У Німеччині 15-річного українця підозрюють у вбивстві батька: подробиці30 серпня, 13:41 • 7660 перегляди
Атака рф на Київ 30 серпня - Danone спростувала пошкодження офісу30 серпня, 14:01 • 8790 перегляди
У кремлі назвали умову зустрічі Зеленського, путіна і Трампа17:14 • 5704 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 102236 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 103077 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 83394 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 81869 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 79504 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Кім Чен Ин
Олександр Кубраков
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Одеська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto22:06 • 1106 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 34749 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 34112 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 52406 перегляди
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto28 серпня, 22:05 • 51691 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Bild
Іскандер (ОТРК)
Forbes
Техніка

Похорон короля Норвегії Гаральда V відбудеться 9 вересня

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років після тривалого погіршення здоров’я. Церемонія відбудеться 9 вересня о 13:00.

Похорон короля Норвегії Гаральда V відбудеться 9 вересня

Похорон короля Норвегії Гаральда V, який помер 28 серпня у віці 89 років, відбудеться 9 вересня в Осло. Про це повідомив Королівський палац Норвегії, передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Церемонія розпочнеться о 13:00 у кафедральному соборі Осло.

Гаральд V помер 28 серпня. Останніми роками стан здоров'я монарха погіршувався, через що він неодноразово проходив лікування в лікарні.

Норвежці зібралися, щоб попрощатися з королем Гаральдом V29.08.26, 15:12 • 5520 переглядiв

Після повідомлення про смерть Гаральда V біля Королівського палацу в Осло почали збиратися люди. Вони залишають квіти та інші знаки пам'яті біля імпровізованого меморіалу.

Гаральд V став королем Норвегії у 1991 році після смерті свого батька Улафа V та перебував на престолі понад 35 років. До сходження на престол він також представляв Норвегію у вітрильному спорті на трьох Олімпійських іграх.

Новий король Норвегії Хокон VIII виголосив першу промову після смерті батька29.08.26, 23:03 • 9590 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Bloomberg
Осло
Норвегія