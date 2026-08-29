Новий король Норвегії Хокон VIII виголосив першу промову після смерті батька

Новий король Норвегії Хокон VIII 29 серпня виголосив свою першу промову після смерті батька, короля Гаральда V, подякувавши йому за служіння країні та підтримку родини. Про це повідомляє Yle із посиланням на SVT та NRK, пише УНН.

На початку промови Хокон подякував усім за підтримку, яку королівська родина отримала після смерті Гаральда. Окремо він звернувся до батька.

Дорогий тату. Дякую тобі за те, що ти був таким добрим батьком для мене та Марти

Хокон також згадав роль Гаральда у складні для Норвегії періоди, зокрема після теракту на острові Утейя. За його словами, батько завжди залишався відданим своїм цінностям та обов'язкам.

Новий монарх заявив, що разом із королевою Метте-Маріт прагнутиме бути ближчим до громадян та прислухатися до них. Водночас Хокон визнав, що після смерті батька перед ним постало велике завдання.

Норвежці зібралися, щоб попрощатися з королем Гаральдом V

Світ знову став більш небезпечним і непередбачуваним, ніж був протягом більшої частини правління короля Гаральда. Це впливає і на нас у цій країні. Тепер, коли мій батько помер, на мене чекає велике завдання