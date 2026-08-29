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Норвежці зібралися, щоб попрощатися з королем Гаральдем V

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років. Його труну виставили біля палацу, дату похорону ще не оголосили.

Норвежці зібралися, щоб попрощатися з королем Гаральдем V

Норвежці зібралися перед королівським палацом, щоб попрощатися з королем Гаральдем V, який помер напередодні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У суботу норвежці зібралися перед королівським палацом, де виставлено труну короля Гаральда, щоб попрощатися з ним

- пише видання. 

Пізніше норвежці зможуть віддати шану перед його труною в королівській каплиці.

Тоді труна стоятиме на катафалку, прикрашеному фіолетовою тканиною, з прикріпленим сімейним вінком та символами монархії - короною, мечем, скіпетром і державою, розміщеними зверху до моменту проведення похорону. Дата похорону поки що не оприлюднена.

По всій країні прапори були приспущені, а портрети покійного короля в парадній уніформі висіли всюди - від автобусних зупинок і станцій метро до магазинів, офісів та громадських будівель.

Нагадаємо

Король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років. Він перебував у лікарні у "дуже тяжкому" стані і боровся з бактеріальною інфекцією в крові.

53-річний кронпринц Гокон став королем Норвегії після смерті свого батька Гаральда.

Також УНН повідомляв, що керівництво України висловило співчуття Норвегії у зв’язку зі смертю короля Гаральда V. Відповідні заяви зробили Володимир Зеленський і Андрій Сибіга.

Павло Башинський

СуспільствоСвіт
Reuters
Норвегія