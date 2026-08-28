Зеленський і Сибіга висловили співчуття Норвегії після смерті Гаральда V

$44.540.0351.860.15
ukenru
12:36 • 6826 перегляди
ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire PointVideo
12:21 • 11389 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково
11:37 • 12388 перегляди
рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро 
10:21 • 14269 перегляди
Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489Video
09:56 • 23006 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину
Ексклюзив
09:34 • 24555 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
08:33 • 18835 перегляди
У Непалі тривають пошуки 56 українців, з якими втрачено зв’язок - МЗС
07:43 • 21576 перегляди
Атака рф на Київщину забрала життя людини, двоє пораненихPhotoVideo
07:30 • 27374 перегляди
Через атаки рф досі є затримки поїздів, наслідки будуть ще щонайменше добу - Укрзалізниця
28 серпня, 06:20 • 27521 перегляди
Уже 4 постраждалих від удару рф дроном по будівельному гіпермаркету в Запоріжжі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2м/с
46%
753мм
Популярнi новини
Що святкують 28 серпня в Україні та світі 28 серпня, 04:00 • 14617 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 48047 перегляди
Генерал Вовк виступив за нову модель держави: що саме він пропонує07:36 • 15075 перегляди
Ворог знову атакував ТЦ у Харкові07:57 • 20429 перегляди
"Такі заяви повинні призводити до видачі ордера на арешт МКС" - у МЗС відповіли на слова віцеспікера держдуми рф11:14 • 5456 перегляди
Публікації
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto12:59 • 1964 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково12:21 • 11396 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину09:56 • 23010 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
09:34 • 24557 перегляди
росія посилює атаки на енергетику перед зимою: чим може відповісти Україна і куди бити найболючіше
Ексклюзив
28 серпня, 06:20 • 52844 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Штілерман
Джон Реткліфф (політик)
Тарас Висоцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Непал
Київська область
Норвегія
Реклама
УНН Lite
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 48144 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 83592 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 81336 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 120784 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto26 серпня, 22:05 • 103796 перегляди
Актуальне
Опалення
БМ-27 «Ураган»
БМ-30 «Смерч»
Ту-95
Facebook

Зеленський і Сибіга висловили співчуття Норвегії після смерті Гаральда V

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Керівництво України висловило співчуття Норвегії після смерті короля Гаральда V у віці 89 років. Новим королем автоматично став Гокон.

Зеленський і Сибіга висловили співчуття Норвегії після смерті Гаральда V

Керівництво України висловило співчуття Норвегії у зв’язку зі смертю короля Гаральда V. Відповідні заяви зробили Володимир Зеленський і Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Його Величність уособлював гідність, мудрість і непохитну відданість своїй країні. Україна завжди пам’ятатиме його незмінну підтримку та солідарність з Українським народом у найтемніші дні російської агресії. У цей час глибокої скорботи наші думки з королівською родиною та народом Норвегії

 - йдеться в заяві Президента України.

Водночас міністр закордонних справ України заявив, що Гаральд V присвятив своє життя Норвегії та її народові, "служачи своїй країні з гідністю та мудрістю десятиліттями".

Україна розділяє скорботу Норвегії сьогодні. Нехай Його Величність спочиває з миром

 - заявив Сибіга.

Нагадаємо

Король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років. Він перебував у лікарні у "дуже тяжкому" стані і боровся з бактеріальною інфекцією в крові.

53-річний кронпринц Гокон став королем Норвегії після смерті свого батька Гаральда.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Норвегія
Володимир Зеленський
Україна