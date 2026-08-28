Зеленський і Сибіга висловили співчуття Норвегії після смерті Гаральда V
Київ • УНН
Керівництво України висловило співчуття Норвегії після смерті короля Гаральда V у віці 89 років. Новим королем автоматично став Гокон.
Керівництво України висловило співчуття Норвегії у зв’язку зі смертю короля Гаральда V. Відповідні заяви зробили Володимир Зеленський і Андрій Сибіга, передає УНН.
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Його Величність уособлював гідність, мудрість і непохитну відданість своїй країні. Україна завжди пам’ятатиме його незмінну підтримку та солідарність з Українським народом у найтемніші дні російської агресії. У цей час глибокої скорботи наші думки з королівською родиною та народом Норвегії
Водночас міністр закордонних справ України заявив, що Гаральд V присвятив своє життя Норвегії та її народові, "служачи своїй країні з гідністю та мудрістю десятиліттями".
Україна розділяє скорботу Норвегії сьогодні. Нехай Його Величність спочиває з миром
Нагадаємо
Король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років. Він перебував у лікарні у "дуже тяжкому" стані і боровся з бактеріальною інфекцією в крові.
53-річний кронпринц Гокон став королем Норвегії після смерті свого батька Гаральда.