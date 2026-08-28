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Зеленский и Сибига выразили соболезнования Норвегии после смерти Харальда V

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Руководство Украины выразило соболезнования Норвегии после смерти короля Харальда V в возрасте 89 лет. Новым королём автоматически стал Хокон.

Зеленский и Сибига выразили соболезнования Норвегии после смерти Харальда V

Руководство Украины выразило соболезнования Норвегии в связи со смертью короля Харальда V. Соответствующие заявления сделали Владимир Зеленский и Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Его Величество олицетворял достоинство, мудрость и непоколебимую преданность своей стране. Украина всегда будет помнить о его неизменной поддержке и солидарности с украинским народом в самые мрачные дни российской агрессии. В это время глубокой скорби наши мысли с королевской семьей и народом Норвегии

 - говорится в заявлении Президента Украины.

В то же время министр иностранных дел Украины заявил, что Харальд V посвятил свою жизнь Норвегии и ее народу, "служа своей стране с достоинством и мудростью на протяжении десятилетий".

Украина разделяет скорбь Норвегии сегодня. Пусть Его Величество покоится с миром

 - заявил Сибига.

Напомним

Король Норвегии Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет. Он находился в больнице в "очень тяжелом" состоянии и боролся с бактериальной инфекцией в крови.

53-летний кронпринц Хокон стал королем Норвегии после смерти своего отца Харальда.

Евгений Устименко

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Украина