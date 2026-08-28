Норвегія вже отримала нового короля - після смерті батька ним автоматично став Гокон

Фото: Eskil Wie Furunes / NRK

Кронпринц Гокон став королем Норвегії у п'ятницю після смерті свого батька Гаральда, повідомляє Reuters, наводячи деякі факти про нового 53-річного монарха, пише УНН.

Норвезький NRK також зазначає, що "Норвегія вже отримала нового короля. Гокон автоматично зійшов на трон і з кронпринца став королем з моменту смерті батька".

Помер король Норвегії Гаральд V

Деталі

Новий король народився Гокон Магнус 20 липня 1973 року і навчався у державній початковій школі, як і належить королівській родині в егалітарній скандинавській країні, хоча його середня школа була приватною.

Він вступив до військово-морського флоту, перш ніж вивчати політологію в Каліфорнійському університеті в Берклі, а пізніше – дослідження у сфері розвитку в Лондонській школі економіки.

Гокон рано полюбив музику та серфінг. Він сказав, що якби не був членом королівської родини, то прагнув би стати професійним серфером у світовому турі.

Він познайомився зі своєю дружиною Метте-Маріт Т'єссем Хейбі в барі на музичному фестивалі в 1999 році в південнонорвезькому місті Крістіансанн. Той факт, що вона була не зі знатної сім'ї та самотньою матір'ю, яка мала сина від попередніх стосунків, спочатку викликав бурю в ЗМІ. Два десятиліття потому Міністерство юстиції США оприлюднило велику електронну переписку між Метте-Маріт та засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

У той же час її перший син Маріус Борг Хейбі, 29 років, нині пасинок Гокона, постав перед судом за зґвалтування та домашнє насильство, звинувачення він заперечував.

У червні Маріуса Борга Хейбі визнали винним за двома з чотирьох пунктів обвинувачення у зґвалтуванні та одним пунктом обвинувачення у домашньому насильстві та засудили до чотирьох років позбавлення волі. І він, і обвинувачення оскаржили вирок.

Гокон підтримував свою дружину протягом усього цього. Він сказав, що хоче підтримати свого пасинка, але опублікував заяву, у якій висловив співчуття ймовірним жертвам і сказав, що Хейбі має постати перед судовою системою, як і будь-який інший громадянин.

Яке буде його королівське ім'я

Новий король повідомить уряду, яке ім'я він обрав на позачерговій державній раді на початку свого правління.

Очікується, що він збереже своє ім'я, як це робив його батько до нього, і таким чином стане королем Норвегії Гоконом VIII. Він також може обрати інше. Королівська родина Норвегії не має прізвища.

Хто наступний у черзі на престол

Кронпринцеса Інгрід Александра, 22 роки, тепер є спадкоємицею престолу. Вона має всі шанси стати першою жінкою-главою держави Норвегії з часів правління королеви Маргарети I Норвегією, Швецією та Данією на рубежі XIII та XIV століть. Після реформ, запроваджених у 1990 році, у лінії престолонаслідування переважає найстарша дитина, чоловічої чи жіночої статі.