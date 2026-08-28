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Норвегия уже получила нового короля - после смерти отца им автоматически стал Хокон

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Кронпринц Хокон автоматически взошёл на престол после смерти своего отца Харальда. Его преемницей стала 22-летняя Ингрид Александра.

Норвегия уже получила нового короля - после смерти отца им автоматически стал Хокон
Фото: Eskil Wie Furunes / NRK

Кронпринц Хокон стал королём Норвегии в пятницу после смерти своего отца Харальда, сообщает Reuters, приводя некоторые факты о новом 53-летнем монархе, пишет УНН.

Норвежский NRK также отмечает, что "Норвегия уже получила нового короля. Хокон автоматически взошёл на престол и из кронпринца стал королём с момента смерти отца".

Умер король Норвегии Харальд V28.08.26, 09:46 • 2228 просмотров

Подробности

Новый король родился под именем Хокон Магнус 20 июля 1973 года и учился в государственной начальной школе, как и полагается члену королевской семьи в эгалитарной скандинавской стране, хотя его средняя школа была частной.

Он поступил на службу в военно-морской флот, прежде чем изучать политологию в Калифорнийском университете в Беркли, а позднее — исследования в области развития в Лондонской школе экономики.

Хокон с ранних лет любил музыку и сёрфинг. Он говорил, что, если бы не был членом королевской семьи, стремился бы стать профессиональным сёрфером в мировом туре.

Он познакомился со своей женой Метте-Марит Тьессем Хёйби в баре на музыкальном фестивале в 1999 году в южно-норвежском городе Кристиансанн. Тот факт, что она была не из знатной семьи и являлась матерью-одиночкой, у которой был сын от предыдущих отношений, первоначально вызвал бурю в СМИ. Два десятилетия спустя Министерство юстиции США опубликовало большую электронную переписку между Метте-Марит и осуждённым сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Тем временем её первый сын Мариус Борг Хёйби, 29 лет, ныне пасынок Хокона, предстал перед судом по обвинениям в изнасиловании и домашнем насилии, которые он отрицал.

В июне Мариус Борг Хёйби был признан виновным по двум из четырёх пунктов обвинения в изнасиловании и по одному пункту обвинения в домашнем насилии и приговорён к четырём годам лишения свободы. И он, и обвинение обжаловали приговор.

Хокон поддерживал свою жену на протяжении всего этого. Он сказал, что хочет поддержать своего пасынка, но опубликовал заявление, в котором выразил сочувствие предполагаемым жертвам и заявил, что Хёйби должен предстать перед судебной системой, как и любой другой гражданин.

Каким будет его королевское имя

Новый король сообщит правительству, какое имя он выбрал, на внеочередном государственном совете в начале своего правления.

Ожидается, что он сохранит своё имя, как это сделал до него его отец, и таким образом станет королём Норвегии Хоконом VIII. Он также может выбрать другое имя. У королевской семьи Норвегии нет фамилии.

Кто следующий в очереди на престол

Кронпринцесса Ингрид Александра, 22 года, теперь является наследницей престола. У неё есть все шансы стать первой женщиной — главой государства Норвегии со времён правления королевы Маргариты I Норвегией, Швецией и Данией на рубеже XIII и XIV веков. После реформ, введённых в 1990 году, в линии престолонаследия преимущество отдаётся старшему ребёнку — независимо от пола.

Юлия Шрамко

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Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Reuters
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