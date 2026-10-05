росіяни зруйнували фармзавод "Кумус" у Сумах, є загиблий
Київ • УНН
Унаслідок атаки загинув працівник заводу, який працював там із 2009 року. Компанія обіцяє забезпечити безперервні поставки ліків.
російські окупанти зруйнували фармзавод "Кумус" у Сумах. Унаслідок атаки загинув співробітник компанії, що працював в інженерному відділі заводу з 2009 року. Про це повідомила пресслужба компанії, передає УНН.
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росіяни зруйнували підприємство, яке виробляло життєво необхідні для українців лікарські засоби. Водночас компанія продовжує працювати, щоб забезпечити українським пацієнтам безперебійний доступ до необхідних ліків.
Окрім виробництва в Україні, компанія має виробничі потужності в Індії - в Індорі та Бхіваді. Це дозволить, якщо не буде штучних регуляторних перешкод перебудовувати процеси та працювати над забезпеченням безперервних поставок лікарських засобів в Україну
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні12.12.25, 15:09 • 60553 перегляди