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росіяни зруйнували фармзавод "Кумус" у Сумах, є загиблий

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Унаслідок атаки загинув працівник заводу, який працював там із 2009 року. Компанія обіцяє забезпечити безперервні поставки ліків.

росіяни зруйнували фармзавод "Кумус" у Сумах, є загиблий

російські окупанти зруйнували фармзавод "Кумус" у Сумах. Унаслідок атаки загинув співробітник компанії, що працював в інженерному відділі заводу з 2009 року. Про це повідомила пресслужба компанії, передає УНН.

Деталі

росіяни зруйнували підприємство, яке виробляло життєво необхідні для українців лікарські засоби. Водночас компанія продовжує працювати, щоб забезпечити українським пацієнтам безперебійний доступ до необхідних ліків.

Окрім виробництва в Україні, компанія має виробничі потужності в Індії - в Індорі та Бхіваді. Це дозволить, якщо не буде штучних регуляторних перешкод перебудовувати процеси та працювати над забезпеченням безперервних поставок лікарських засобів в Україну

- йдеться в повідомленні компанії.

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Євген Устименко

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