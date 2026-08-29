Норвежцы собрались, чтобы проститься с королём Харальдом V

Норвежцы собрались перед королевским дворцом, чтобы проститься с королём Харальдом V, который умер накануне. Об этом сообщает Reuters, передаёт УНН.

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В субботу норвежцы собрались перед королевским дворцом, где выставлен гроб короля Харальда, чтобы проститься с ним - пишет издание.

Позже норвежцы смогут отдать дань уважения перед его гробом в королевской часовне.

Затем гроб будет находиться на катафалке, украшенном фиолетовой тканью, с прикреплённым семейным венком и символами монархии - короной, мечом, скипетром и державой, размещёнными сверху до момента проведения похорон. Дата похорон пока не объявлена.

По всей стране флаги были приспущены, а портреты покойного короля в парадной форме висели повсюду - от автобусных остановок и станций метро до магазинов, офисов и общественных зданий.

Напомним

Король Норвегии Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет. Он находился в больнице в "очень тяжёлом" состоянии и боролся с бактериальной инфекцией в крови.

53-летний кронпринц Хокон стал королём Норвегии после смерти своего отца Харальда.

Также УНН сообщал, что руководство Украины выразило соболезнования Норвегии в связи со смертью короля Харальда V. Соответствующие заявления сделали Владимир Зеленский и Андрей Сибига.