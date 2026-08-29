Новый король Норвегии Хокон VIII выступил с первой речью после смерти отца

Новый король Норвегии Хокон VIII 29 августа выступил со своей первой речью после смерти отца, короля Харальда V, поблагодарив его за служение стране и поддержку семьи. Об этом сообщает Yle со ссылкой на SVT и NRK, пишет УНН.

В начале речи Хокон поблагодарил всех за поддержку, которую королевская семья получила после смерти Харальда. Отдельно он обратился к отцу.

Дорогой папа. Спасибо тебе за то, что ты был таким добрым отцом для меня и Марты

Хокон также вспомнил о роли Харальда в сложные для Норвегии периоды, в частности после теракта на острове Утёйя. По его словам, отец всегда оставался верен своим ценностям и обязанностям.

Новый монарх заявил, что вместе с королевой Метте-Марит будет стремиться быть ближе к гражданам и прислушиваться к ним. В то же время Хокон признал, что после смерти отца перед ним встала большая задача.

Норвежцы собрались, чтобы попрощаться с королём Харальдом V

Мир вновь стал более опасным и непредсказуемым, чем был на протяжении большей части правления короля Харальда. Это влияет и на нас в этой стране. Теперь, когда мой отец умер, меня ждёт большая задача