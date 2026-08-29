Новый король Норвегии Хокон VIII выступил с первой речью после смерти отца
Киев • УНН
Новый король Норвегии поблагодарил отца за служение стране и поддержку семьи. Хокон VIII пообещал найти собственный путь и быть ближе к гражданам.
Новый король Норвегии Хокон VIII 29 августа выступил со своей первой речью после смерти отца, короля Харальда V, поблагодарив его за служение стране и поддержку семьи. Об этом сообщает Yle со ссылкой на SVT и NRK, пишет УНН.
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В начале речи Хокон поблагодарил всех за поддержку, которую королевская семья получила после смерти Харальда. Отдельно он обратился к отцу.
Дорогой папа. Спасибо тебе за то, что ты был таким добрым отцом для меня и Марты
Хокон также вспомнил о роли Харальда в сложные для Норвегии периоды, в частности после теракта на острове Утёйя. По его словам, отец всегда оставался верен своим ценностям и обязанностям.
Хокон пообещал найти собственный путь в качестве короля
Новый монарх заявил, что вместе с королевой Метте-Марит будет стремиться быть ближе к гражданам и прислушиваться к ним. В то же время Хокон признал, что после смерти отца перед ним встала большая задача.
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Мир вновь стал более опасным и непредсказуемым, чем был на протяжении большей части правления короля Харальда. Это влияет и на нас в этой стране. Теперь, когда мой отец умер, меня ждёт большая задача
Король также объяснил выбор девиза "Всё для Норвегии". По его словам, он означает защиту возможности каждого жителя страны жить свободно, ответственность Норвегии перед миром и готовность защищать свободу и независимость государства.
Хокон стал королём Норвегии 28 августа после смерти Харальда V и взял тронное имя Хокон VIII. По данным NRK, такая речь является традиционной частью перехода власти к новому монарху.
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