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Новый король Норвегии Хокон VIII выступил с первой речью после смерти отца

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Новый король Норвегии поблагодарил отца за служение стране и поддержку семьи. Хокон VIII пообещал найти собственный путь и быть ближе к гражданам.

Новый король Норвегии Хокон VIII выступил с первой речью после смерти отца

Новый король Норвегии Хокон VIII 29 августа выступил со своей первой речью после смерти отца, короля Харальда V, поблагодарив его за служение стране и поддержку семьи. Об этом сообщает Yle со ссылкой на SVT и NRK, пишет УНН.

Подробности

В начале речи Хокон поблагодарил всех за поддержку, которую королевская семья получила после смерти Харальда. Отдельно он обратился к отцу.

Дорогой папа. Спасибо тебе за то, что ты был таким добрым отцом для меня и Марты

– сказал король.

Хокон также вспомнил о роли Харальда в сложные для Норвегии периоды, в частности после теракта на острове Утёйя. По его словам, отец всегда оставался верен своим ценностям и обязанностям.

Хокон пообещал найти собственный путь в качестве короля

Новый монарх заявил, что вместе с королевой Метте-Марит будет стремиться быть ближе к гражданам и прислушиваться к ним. В то же время Хокон признал, что после смерти отца перед ним встала большая задача.

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Мир вновь стал более опасным и непредсказуемым, чем был на протяжении большей части правления короля Харальда. Это влияет и на нас в этой стране. Теперь, когда мой отец умер, меня ждёт большая задача

– сказал Хокон.

Король также объяснил выбор девиза "Всё для Норвегии". По его словам, он означает защиту возможности каждого жителя страны жить свободно, ответственность Норвегии перед миром и готовность защищать свободу и независимость государства.

Хокон стал королём Норвегии 28 августа после смерти Харальда V и взял тронное имя Хокон VIII. По данным NRK, такая речь является традиционной частью перехода власти к новому монарху.

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Степан Гафтко

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