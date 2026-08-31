Похороны короля Норвегии Харальда V состоятся 9 сентября
Киев • УНН
Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет после продолжительного ухудшения здоровья. Церемония состоится 9 сентября в 13:00.
Похороны короля Норвегии Харальда V, умершего 28 августа в возрасте 89 лет, состоятся 9 сентября в Осло. Об этом сообщил Королевский дворец Норвегии, передает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Церемония начнется в 13:00 в кафедральном соборе Осло.
Харальд V умер 28 августа. В последние годы состояние здоровья монарха ухудшалось, из-за чего он неоднократно проходил лечение в больнице.
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После сообщения о смерти Харальда V возле Королевского дворца в Осло начали собираться люди. Они оставляют цветы и другие знаки памяти возле импровизированного мемориала.
Харальд V стал королем Норвегии в 1991 году после смерти своего отца Улафа V и находился на престоле более 35 лет. До восшествия на престол он также представлял Норвегию в парусном спорте на трех Олимпийских играх.
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