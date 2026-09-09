Літак Зеленського ледь не зіткнувся з безпілотником у Молдові - прем'єр Норвегії

Літак, на якому Президент України Володимир Зеленський прямував до Осло на похорон короля Норвегії, під час зльоту з Молдови у вівторок мало не зіткнувся з безпілотником. Про це повідомив громадському мовнику NRK прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Його літак ледь не зіткнувся з безпілотником, коли готувався до зльоту із Молдови. Такою є реальність, з якою він стикається", — сказав Стере.

Стере не уточнив, звідки він отримав цю інформацію і на якій відстані був безпілотник.

У середу Зеленський був присутній на похороні короля Норвегії Гаральда V, пройшовши в траурній процесії за труною монарха разом з іншими главами держав у центрі Осло. Незабаром після завершення церемонії він залишив Норвегію.

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