Сенатор Грем погрожує визнати росію державою-спонсором тероризму, якщо та не поверне українських дітей
Київ • УНН
Американський сенатор Ліндсі Грем погрожує визнати Росію державою-спонсором тероризму. Це станеться, якщо Кремль не поверне 19 тисяч українських дітей, вивезених під час війни.
Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що просуватиме законопроєкт про офіційне визнання росії державою-спонсором тероризму, якщо кремль не поверне понад 19 тисяч українських дітей, незаконно вивезених під час війни. Про це він написав у своєму X передає УНН.
Під час російсько-української війни росія викрала понад 19 000 українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни – це мерзенний та варварський вчинок. Як я вже казав з початку цього року, я маю намір просувати законодавство, яке визнає росію державою-спонсором тероризму згідно із законодавством США, якщо вона не поверне дітей
За його словами, таке визначення фактично перетворить будь-які економічні чи комерційні контакти з путінською росією на токсичні та небезпечні, роблячи співпрацю з нею неприйнятною для більшості держав і міжнародних компаній.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь розглядають законопроєкт, який може офіційно визнати росію та білорусь державами-спонсорами тероризму через системне викрадення українських дітей під час війни.