Сенатор Грем погрожує визнати росію державою-спонсором тероризму, якщо та не поверне українських дітей

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 13198 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 15033 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 21640 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 13742 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 25418 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 63000 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 71479 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 74321 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 96869 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 221446 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
66%
746мм
Популярнi новини
Україна наполягає на "часі тиші" перед переговорами - путін ставить ультиматуми - Зеленський21 серпня, 09:07 • 8724 перегляди
Вбивство на фунікулері: обвинувачуваний Косов пояснив, чому не сказав поліції, що його били підліткиPhoto21 серпня, 09:16 • 9500 перегляди
Екскерівники пологового будинку Києва розтратили 4,5 млн грн на фіктивних "працівниках" Photo21 серпня, 09:24 • 4750 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 93215 перегляди
У Києві працює ППО на тлі загрози ворожих дронів21 серпня, 10:49 • 5634 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24 • 13195 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 21633 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 93499 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 121808 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 221404 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Михайло Подоляк
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 69405 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 63822 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 62638 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 89359 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 103936 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Крилата ракета
Facebook
Instagram

Сенатор Грем погрожує визнати росію державою-спонсором тероризму, якщо та не поверне українських дітей

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Американський сенатор Ліндсі Грем погрожує визнати Росію державою-спонсором тероризму. Це станеться, якщо Кремль не поверне 19 тисяч українських дітей, вивезених під час війни.

Сенатор Грем погрожує визнати росію державою-спонсором тероризму, якщо та не поверне українських дітей

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що просуватиме законопроєкт про офіційне визнання росії державою-спонсором тероризму, якщо кремль не поверне понад 19 тисяч українських дітей, незаконно вивезених під час війни. Про це він написав у своєму X передає УНН.

Під час російсько-української війни росія викрала понад 19 000 українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни – це мерзенний та варварський вчинок. Як я вже казав з початку цього року, я маю намір просувати законодавство, яке визнає росію державою-спонсором тероризму згідно із законодавством США, якщо вона не поверне дітей

- написав він.

За його словами, таке визначення фактично перетворить будь-які економічні чи комерційні контакти з путінською росією на токсичні та небезпечні, роблячи співпрацю з нею неприйнятною для більшості держав і міжнародних компаній.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь розглядають законопроєкт, який може офіційно визнати росію та білорусь державами-спонсорами тероризму через системне викрадення українських дітей під час війни.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
X Corp.
Дитина
Білорусь
Ліндсі Грем
Сполучені Штати Америки