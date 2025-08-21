Сенатор Грэм угрожает признать россию государством-спонсором терроризма, если та не вернет украинских детей
Киев • УНН
Американский сенатор Линдси Грэм угрожает признать россию государством-спонсором терроризма. Это произойдет, если кремль не вернет 19 тысяч украинских детей, вывезенных во время войны.
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что будет продвигать законопроект об официальном признании россии государством-спонсором терроризма, если Кремль не вернет более 19 тысяч украинских детей, незаконно вывезенных во время войны. Об этом он написал в своем X, передает УНН.
Во время российско-украинской войны россия похитила более 19 000 украинских детей. Похищение детей из их родной страны – это гнусный и варварский поступок. Как я уже говорил с начала этого года, я намерен продвигать законодательство, которое признает россию государством-спонсором терроризма согласно законодательству США, если она не вернет детей
По его словам, такое определение фактически превратит любые экономические или коммерческие контакты с путинской россией в токсичные и опасные, делая сотрудничество с ней неприемлемым для большинства государств и международных компаний.
Напомним
Ранее УНН писал, что американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь рассматривают законопроект, который может официально признать россию и беларусь государствами-спонсорами терроризма из-за системного похищения украинских детей во время войны.