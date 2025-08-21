$41.380.02
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 14944 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 21578 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 13705 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 25323 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 62747 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 71231 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 74074 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 96637 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 221073 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Сенатор Грэм угрожает признать россию государством-спонсором терроризма, если та не вернет украинских детей

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Американский сенатор Линдси Грэм угрожает признать россию государством-спонсором терроризма. Это произойдет, если кремль не вернет 19 тысяч украинских детей, вывезенных во время войны.

Сенатор Грэм угрожает признать россию государством-спонсором терроризма, если та не вернет украинских детей

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что будет продвигать законопроект об официальном признании россии государством-спонсором терроризма, если Кремль не вернет более 19 тысяч украинских детей, незаконно вывезенных во время войны. Об этом он написал в своем X, передает УНН.

Во время российско-украинской войны россия похитила более 19 000 украинских детей. Похищение детей из их родной страны – это гнусный и варварский поступок. Как я уже говорил с начала этого года, я намерен продвигать законодательство, которое признает россию государством-спонсором терроризма согласно законодательству США, если она не вернет детей

- написал он.

По его словам, такое определение фактически превратит любые экономические или коммерческие контакты с путинской россией в токсичные и опасные, делая сотрудничество с ней неприемлемым для большинства государств и международных компаний.

Напомним

Ранее УНН писал, что американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь рассматривают законопроект, который может официально признать россию и беларусь государствами-спонсорами терроризма из-за системного похищения украинских детей во время войны.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
X Corp.
Ребенок
Беларусь
Линдси Грэм
Соединённые Штаты