Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей

Київ • УНН

Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь пропонують законопроєкт про визнання росії та білорусі державами-спонсорами тероризму. Це пов'язано з системним викраденням українських дітей під час війни, що загрожує їхній українській ідентичності.

Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей

Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь розглядають законопроєкт, який може офіційно визнати росію та білорусь державами-спонсорами тероризму через системне викрадення українських дітей під час війни. Про це пише УНН із посиланням на NBC News.

Деталі

Сенатори обговорюють внесення законопроєкту до Сенату США, який у разі ухвалення накладе на росію та білорусь офіційний статус держав-спонсорів тероризму. Ініціатива заснована на повідомленнях ЗМІ та оцінках українського уряду, що фіксують десятки тисяч викрадених або переміщених дітей з моменту вторгнення рф в Україну у 2022 році.

За достовірними даними, російська федерація викрадає, депортує або переміщує українських дітей віком від кількох місяців до 17 років. Режим президента путіна прагне "русифікувати" українських дітей шляхом викрадення, депортації або переміщення, щоб знищити їхню українську ідентичність

- йдеться у законопроєкті.

Якщо законопроєкт буде ухвалено, росії надається 60 днів, щоб довести, що зниклі діти возз’єдналися зі своїми сім’ями або опікунами в безпечному середовищі, і триває процес повної реінтеграції таких дітей в українське суспільство. В іншому випадку держсекретар США буде зобов’язаний офіційно визнати росію і білорусь державами-спонсорами тероризму.

Блюменталь і Грем передали копію законопроєкту президенту Зеленському під час зустрічі в Римі минулого місяця.

Підтримку Україні висловила й перша леді США Меланія Трамп, передавши путіну лист із закликом припинити викрадення дітей. Також у суботу лідери восьми країн Балтії у спільній заяві закликали росію терміново повернути дітей, які були викрадені з окупованих територій.

Ми вимагаємо від росії негайно повернути дітей, викрадених з окупованих територій

- зазначили автори заяви.

Нагадаємо

Нещодавно в Офісі Генерального прокурора повідомили, що озброєні російські військові та колаборанти вивезли з Новопетрівської спеціальної школи у Миколаївській області 15 дітей до анапи. Прокурори встановили усіх причетних, домоглися їхнього внесення до санкційних списків і передали обвинувальний акт до суду, кваліфікувавши дії як воєнний злочин.

Окрім цього, російські окупанти створили онлайн-каталог з українськими дітьми з Луганщини, де розміщено їхні фото та описи характеру для усиновлення. Громадські активісти називають це торгівлею дітьми, яка легалізує їхнє викрадення.

117 росіян засуджено за жорстоке поводження з полоненими та цивільними - прокуратура28.07.25, 10:58 • 3833 перегляди

Вероніка Марченко

