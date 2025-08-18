Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей

Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь розглядають законопроєкт, який може офіційно визнати росію та білорусь державами-спонсорами тероризму через системне викрадення українських дітей під час війни. Про це пише УНН із посиланням на NBC News.

Деталі

Сенатори обговорюють внесення законопроєкту до Сенату США, який у разі ухвалення накладе на росію та білорусь офіційний статус держав-спонсорів тероризму. Ініціатива заснована на повідомленнях ЗМІ та оцінках українського уряду, що фіксують десятки тисяч викрадених або переміщених дітей з моменту вторгнення рф в Україну у 2022 році.

За достовірними даними, російська федерація викрадає, депортує або переміщує українських дітей віком від кількох місяців до 17 років. Режим президента путіна прагне "русифікувати" українських дітей шляхом викрадення, депортації або переміщення, щоб знищити їхню українську ідентичність - йдеться у законопроєкті.

Якщо законопроєкт буде ухвалено, росії надається 60 днів, щоб довести, що зниклі діти возз’єдналися зі своїми сім’ями або опікунами в безпечному середовищі, і триває процес повної реінтеграції таких дітей в українське суспільство. В іншому випадку держсекретар США буде зобов’язаний офіційно визнати росію і білорусь державами-спонсорами тероризму.

Блюменталь і Грем передали копію законопроєкту президенту Зеленському під час зустрічі в Римі минулого місяця.

Підтримку Україні висловила й перша леді США Меланія Трамп, передавши путіну лист із закликом припинити викрадення дітей. Також у суботу лідери восьми країн Балтії у спільній заяві закликали росію терміново повернути дітей, які були викрадені з окупованих територій.

Ми вимагаємо від росії негайно повернути дітей, викрадених з окупованих територій - зазначили автори заяви.

Нагадаємо

Нещодавно в Офісі Генерального прокурора повідомили, що озброєні російські військові та колаборанти вивезли з Новопетрівської спеціальної школи у Миколаївській області 15 дітей до анапи. Прокурори встановили усіх причетних, домоглися їхнього внесення до санкційних списків і передали обвинувальний акт до суду, кваліфікувавши дії як воєнний злочин.

Окрім цього, російські окупанти створили онлайн-каталог з українськими дітьми з Луганщини, де розміщено їхні фото та описи характеру для усиновлення. Громадські активісти називають це торгівлею дітьми, яка легалізує їхнє викрадення.

117 росіян засуджено за жорстоке поводження з полоненими та цивільними - прокуратура