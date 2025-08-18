Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей
Киев • УНН
Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь рассматривают законопроект о признании России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма. Это связано с системным похищением украинских детей во время войны, что угрожает их украинской идентичности.
Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь рассматривают законопроект, который может официально признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма из-за систематического похищения украинских детей во время войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Сенаторы обсуждают внесение законопроекта в Сенат США, который в случае принятия наложит на Россию и Беларусь официальный статус государств-спонсоров терроризма. Инициатива основана на сообщениях СМИ и оценках украинского правительства, фиксирующих десятки тысяч похищенных или перемещенных детей с момента вторжения РФ в Украину в 2022 году.
По достоверным данным, Российская Федерация похищает, депортирует или перемещает украинских детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет. Режим президента Путина стремится "русифицировать" украинских детей путем похищения, депортации или перемещения, чтобы уничтожить их украинскую идентичность
Если законопроект будет принят, России предоставляется 60 дней, чтобы доказать, что пропавшие дети воссоединились со своими семьями или опекунами в безопасной среде, и продолжается процесс полной реинтеграции таких детей в украинское общество. В противном случае госсекретарь США будет обязан официально признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма.
Блюменталь и Грэм передали копию законопроекта президенту Зеленскому во время встречи в Риме в прошлом месяце.
Поддержку Украине выразила и первая леди США Мелания Трамп, передав Путину письмо с призывом прекратить похищение детей. Также в субботу лидеры восьми стран Балтии в совместном заявлении призвали Россию срочно вернуть детей, которые были похищены с оккупированных территорий.
Мы требуем от России немедленно вернуть детей, похищенных с оккупированных территорий
Напомним
Недавно в Офисе Генерального прокурора сообщили, что вооруженные российские военные и коллаборационисты вывезли из Новопетровской специальной школы в Николаевской области 15 детей в Анапу. Прокуроры установили всех причастных, добились их внесения в санкционные списки и передали обвинительный акт в суд, квалифицировав действия как военное преступление.
Кроме этого, российские оккупанты создали онлайн-каталог с украинскими детьми из Луганщины, где размещены их фото и описания характера для усыновления. Общественные активисты называют это торговлей детьми, которая легализует их похищение.
