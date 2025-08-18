Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей

$41.450.00
48.440.00
uk en ru
17 августа, 18:51 • 11180 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 17:11 • 19696 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 33461 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 65710 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 127206 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 85063 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 82824 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 66811 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54673 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248205 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Израиль готовит переселение палестинцев из зон боевых действий в Секторе Газа: что известно17 августа, 16:52 • 9690 просмотра
"Это не мир, а капитуляция": реакция Европы на предложения отдать украинские земли россии17 августа, 17:49 • 3984 просмотра
Самолет Зеленского направляется в США на встречу с Трампом17 августа, 18:04 • 5604 просмотра
В Израиле массовые протесты за возвращение заложников и прекращение войны в Секторе ГазаPhoto17 августа, 19:19 • 9520 просмотра
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км21:01 • 10344 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 65707 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 369270 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 319960 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 323234 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 329683 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Ребенок
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Белый дом
Брюссель
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 24828 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 23125 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 58936 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 48392 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 179945 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Бильд
Truth Social
Футбол
Шахед-136

Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь рассматривают законопроект о признании России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма. Это связано с системным похищением украинских детей во время войны, что угрожает их украинской идентичности.

Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь рассматривают законопроект, который может официально признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма из-за систематического похищения украинских детей во время войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Сенаторы обсуждают внесение законопроекта в Сенат США, который в случае принятия наложит на Россию и Беларусь официальный статус государств-спонсоров терроризма. Инициатива основана на сообщениях СМИ и оценках украинского правительства, фиксирующих десятки тысяч похищенных или перемещенных детей с момента вторжения РФ в Украину в 2022 году.

По достоверным данным, Российская Федерация похищает, депортирует или перемещает украинских детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет. Режим президента Путина стремится "русифицировать" украинских детей путем похищения, депортации или перемещения, чтобы уничтожить их украинскую идентичность

- говорится в законопроекте.

Если законопроект будет принят, России предоставляется 60 дней, чтобы доказать, что пропавшие дети воссоединились со своими семьями или опекунами в безопасной среде, и продолжается процесс полной реинтеграции таких детей в украинское общество. В противном случае госсекретарь США будет обязан официально признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма.

Блюменталь и Грэм передали копию законопроекта президенту Зеленскому во время встречи в Риме в прошлом месяце.

Поддержку Украине выразила и первая леди США Мелания Трамп, передав Путину письмо с призывом прекратить похищение детей. Также в субботу лидеры восьми стран Балтии в совместном заявлении призвали Россию срочно вернуть детей, которые были похищены с оккупированных территорий.

Мы требуем от России немедленно вернуть детей, похищенных с оккупированных территорий

- отметили в заявлении.

Напомним

Недавно в Офисе Генерального прокурора сообщили, что вооруженные российские военные и коллаборационисты вывезли из Новопетровской специальной школы в Николаевской области 15 детей в Анапу. Прокуроры установили всех причастных, добились их внесения в санкционные списки и передали обвинительный акт в суд, квалифицировав действия как военное преступление.

Кроме этого, российские оккупанты создали онлайн-каталог с украинскими детьми из Луганщины, где размещены их фото и описания характера для усыновления. Общественные активисты называют это торговлей детьми, которая легализует их похищение.

117 россиян осуждены за жестокое обращение с пленными и гражданскими – прокуратура28.07.25, 10:58 • 3833 просмотра

Вероника Марченко

Войнаполитика
Владимир Путин
Ребенок
Николаевская область
Беларусь
Луганская область
Генеральный прокурор Украины
Сенат Соединенных Штатов Америки
Рим
Латвия
Линдси Грэм
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Эстония
Украина