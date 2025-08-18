Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь рассматривают законопроект, который может официально признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма из-за систематического похищения украинских детей во время войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Сенаторы обсуждают внесение законопроекта в Сенат США, который в случае принятия наложит на Россию и Беларусь официальный статус государств-спонсоров терроризма. Инициатива основана на сообщениях СМИ и оценках украинского правительства, фиксирующих десятки тысяч похищенных или перемещенных детей с момента вторжения РФ в Украину в 2022 году.

По достоверным данным, Российская Федерация похищает, депортирует или перемещает украинских детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет. Режим президента Путина стремится "русифицировать" украинских детей путем похищения, депортации или перемещения, чтобы уничтожить их украинскую идентичность - говорится в законопроекте.

Если законопроект будет принят, России предоставляется 60 дней, чтобы доказать, что пропавшие дети воссоединились со своими семьями или опекунами в безопасной среде, и продолжается процесс полной реинтеграции таких детей в украинское общество. В противном случае госсекретарь США будет обязан официально признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма.

Блюменталь и Грэм передали копию законопроекта президенту Зеленскому во время встречи в Риме в прошлом месяце.

Поддержку Украине выразила и первая леди США Мелания Трамп, передав Путину письмо с призывом прекратить похищение детей. Также в субботу лидеры восьми стран Балтии в совместном заявлении призвали Россию срочно вернуть детей, которые были похищены с оккупированных территорий.

Мы требуем от России немедленно вернуть детей, похищенных с оккупированных территорий - отметили в заявлении.

Напомним

Недавно в Офисе Генерального прокурора сообщили, что вооруженные российские военные и коллаборационисты вывезли из Новопетровской специальной школы в Николаевской области 15 детей в Анапу. Прокуроры установили всех причастных, добились их внесения в санкционные списки и передали обвинительный акт в суд, квалифицировав действия как военное преступление.

Кроме этого, российские оккупанты создали онлайн-каталог с украинскими детьми из Луганщины, где размещены их фото и описания характера для усыновления. Общественные активисты называют это торговлей детьми, которая легализует их похищение.

