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117 россиян осуждены за жестокое обращение с пленными и гражданскими – прокуратура

Киев • УНН

 • 236 просмотра

В Украине 117 человек осуждены за жестокое обращение с военнопленными и гражданскими. Зафиксировано более 11 тысяч случаев незаконного содержания украинцев, из них более 5 тысяч военных и 5 600 гражданских признаны потерпевшими.

117 россиян осуждены за жестокое обращение с пленными и гражданскими – прокуратура

28 июля Украина чтит память тех, кто погиб в российском плену. На сегодня уже 117 человек осуждены за жестокое обращение с военнопленными и гражданскими, еще более 500 — под следствием. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

По результатам следствия сообщено о подозрении 534 лицам, направлены в суд обвинительные акты в отношении 365 лиц и уже 117 осуждены обвинительными приговорами

- отметили в прокуратуре.

Офис Генерального прокурора отчитывается о масштабных и системных преступлениях россиян против пленных украинцев. Зафиксировано более 11 тысяч случаев незаконного содержания как военных, так и гражданских. Более 5 тысяч украинских воинов и еще 5 600 мирных жителей уже признаны потерпевшими. Людей содержали в ужасных условиях в 176 постоянных и более чем 120 временных местах несвободы.

Особенно ужасной остается трагедия в колонии в Еленовке. В ночь с 28 на 29 июля 2022 года в результате взрыва погибли по меньшей мере 50 военнопленных, еще 140 получили ранения. Руководство колонии оставило раненых без медицинской помощи — из-за этого погибли еще девять.

Напомним

Недавно правоохранители сообщили о подозрении в совершении военных преступлений 477 российским военным, в отношении 77 человек уже вынесены судебные приговоры.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
Генеральный прокурор Украины
Украина
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