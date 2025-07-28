117 росіян засуджено за жорстоке поводження з полоненими та цивільними - прокуратура
Київ • УНН
В Україні 117 осіб засуджено за жорстоке поводження з військовополоненими та цивільними. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків незаконного утримання українців, з них понад 5 тисяч військових та 5 600 цивільних визнані потерпілими.
28 липня Україна вшановує памʼять тих, хто загинув у російському полоні. На сьогодні вже 117 осіб засуджено за жорстоке поводження з військовополоненими та цивільними, ще понад 500 — під слідством. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.
За результатами слідства повідомлено про підозру 534 особам, скеровано до суду обвинувальні акти щодо 365 осіб та вже 117 засуджено обвинувальними вироками
Офіс Генерального прокурора звітує про масштабні та системні злочини росіян проти полонених українців. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків незаконного утримання як військових, так і цивільних. Понад 5 тисяч українських воїнів і ще 5 600 мирних жителів уже визнані потерпілими. Людей утримували в жахливих умовах у 176 постійних та більш ніж 120 тимчасових місцях несвободи.
Особливо жахливою залишається трагедія в колонії в Оленівці. В ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху загинули щонайменше 50 військовополонених, ще 140 дістали поранення. Керівництво колонії залишило поранених без медичної допомоги — через це загинули ще девʼятеро.
Нагадаємо
Нещодавно правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні військових злочинів 477 російським військовим, щодо 77 осіб вже винесено судові вироки.