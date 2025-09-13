$41.310.10
В Конгрессе США предлагают признать РФ спонсором терроризма из-за похищения украинских детей

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В Конгрессе США зарегистрирован законопроект о признании России государством-спонсором терроризма, если она не вернет незаконно вывезенных украинских детей. Инициаторами документа стали сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блументаль, Эми Клобучар и Кэти Бритт.

В Конгрессе США предлагают признать РФ спонсором терроризма из-за похищения украинских детей

В Конгрессе США зарегистрирован законопроект, предусматривающий признание России государством-спонсором терроризма, если она не вернет незаконно вывезенных украинских детей. Об этом пишет УНН со ссылкой на руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Подробности

По его словам, инициаторами документа стали сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блументаль, Эми Клобучар и Кэти Бритт.

Это мощный сигнал: преступления против украинских детей не останутся безнаказанными

- подчеркнул Ермак.

Дополнение

Только по состоянию на май было официально задокументировано более 160 тыс. военных преступлений России против Украины, среди которых похищение и принудительная депортация людей.

По словам заместителя председателя ВР Елены Кондратюк, любое преступление против детей нарушает Женевские конвенции и дополнительные протоколы. За них будет предусмотрена ответственность от 8 до 12 лет тюрьмы.

Напомним

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к Владимиру Путину с личным письмом, в котором подняла вопрос похищения украинских детей Россией. Трамп передал документ во время переговоров на Аляске.

Вероника Марченко

