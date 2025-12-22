В Одессе полицейские начали уголовное производство после гибели двух котят в "котокафе"
Киев • УНН
В Одессе полиция начала уголовное производство по факту гибели двух котят в котокафе. Часть животных в заведении находилась в болезненном состоянии.
По факту гибели двух котят в одном из заведений в центре Одессы, которое позиционирует себя как кафе кототерапии, полицейские начали уголовное производство. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области, пишет УНН.
Детали
Информацию о ненадлежащем содержании животных правоохранители получили из обращений представителей общественности и медиа.
Во время проверки заведения полицейские совместно с представителями департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета и ветеринаром установили, что часть животных находилась в болезненном состоянии. Двое котят погибли
По данному факту правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Дополнение
Накануне о гибели животных в этом заведении сообщила общественная организация UAnimals.
Напомним
В Обуховском районе Киевской области прокуратура расследует факт массового жестокого обращения с животными. Обнаружено 51 погибшее животное и спасено еще 39 котов, которых содержали в антисанитарных условиях.