В Одессе полицейские начали уголовное производство после гибели двух котят в "котокафе"

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
11:25 • 992 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 3376 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 4940 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 4906 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 5294 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 4694 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 13337 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 30482 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 43828 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 47553 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
79%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022 декабря, 02:28 • 22742 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа22 декабря, 02:55 • 28628 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22 декабря, 03:48 • 31021 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 28140 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 12486 просмотра
публикации
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 1724 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 44363 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 66751 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 100742 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 137868 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лещенко
Михаил Подоляк
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Житомирская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 12634 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 11808 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 27068 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 28185 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 39939 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Дія (сервис)
Фокс Ньюс

В Одессе полицейские начали уголовное производство после гибели двух котят в "котокафе"

Киев • УНН

 • 36 просмотра

В Одессе полиция начала уголовное производство по факту гибели двух котят в котокафе. Часть животных в заведении находилась в болезненном состоянии.

В Одессе полицейские начали уголовное производство после гибели двух котят в "котокафе"

По факту гибели двух котят в одном из заведений в центре Одессы, которое позиционирует себя как кафе кототерапии, полицейские начали уголовное производство. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области, пишет УНН.

Детали

Информацию о ненадлежащем содержании животных правоохранители получили из обращений представителей общественности и медиа.

Во время проверки заведения полицейские совместно с представителями департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета и ветеринаром установили, что часть животных находилась в болезненном состоянии. Двое котят погибли

- говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Дополнение

Накануне о гибели животных в этом заведении сообщила общественная организация UAnimals.

Напомним

В Обуховском районе Киевской области прокуратура расследует факт массового жестокого обращения с животными. Обнаружено 51 погибшее животное и спасено еще 39 котов, которых содержали в антисанитарных условиях.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Животные
Национальная полиция Украины
Украина
Одесса