В Одесі поліцейські розпочали кримінальне провадження після загибелі двох кошенят у "котокафе"
Київ • УНН
В Одесі поліція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі двох кошенят у котокафе. Частина тварин у закладі перебувала у хворобливому стані.
За фактом загибелі двох кошенят в одному із закладів у центрі Одеси, який позиціонує себе як кафе кототерапії, поліцейські розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області, пише УНН.
Деталі
Інформацію про неналежне утримання тварин правоохоронці отримали зі звернень представників громадськості та медіа.
Під час перевірки закладу поліцейські спільно з представниками департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради та ветеринаром встановили, що частина тварин перебувала у хворобливому стані. Двоє кошенят загинули
За цим фактом правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
Доповнення
Напередодні про загибель тварин у цьому закладі повідомила громадська організація UAnimals.
Нагадаємо
В Обухівському районі Київщини прокуратура розслідує факт масового жорстокого поводження з тваринами. Виявлено 51 загиблу тварину та врятовано ще 39 котів, яких утримували в антисанітарних умовах.