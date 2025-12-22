$42.250.09
Ексклюзив
11:25 • 954 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 3320 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 4884 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 4852 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 5248 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 4668 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 13325 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 30454 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 43796 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 47522 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 137825 перегляди
В Одесі поліцейські розпочали кримінальне провадження після загибелі двох кошенят у "котокафе"

Київ • УНН

 • 14 перегляди

В Одесі поліція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі двох кошенят у котокафе. Частина тварин у закладі перебувала у хворобливому стані.

В Одесі поліцейські розпочали кримінальне провадження після загибелі двох кошенят у "котокафе"

За фактом загибелі двох кошенят в одному із закладів у центрі Одеси, який позиціонує себе як кафе кототерапії, поліцейські розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області, пише УНН.

Деталі

Інформацію про неналежне утримання тварин правоохоронці отримали зі звернень представників громадськості та медіа.

Під час перевірки закладу поліцейські спільно з представниками департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради та ветеринаром встановили, що частина тварин перебувала у хворобливому стані. Двоє кошенят загинули

- йдеться у повідомленні.

За цим фактом правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Доповнення

Напередодні про загибель тварин у цьому закладі повідомила громадська організація UAnimals.

Нагадаємо

В Обухівському районі Київщини прокуратура розслідує факт масового жорстокого поводження з тваринами. Виявлено 51 загиблу тварину та врятовано ще 39 котів, яких утримували в антисанітарних умовах.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Тварини
Національна поліція України
Україна
Одеса