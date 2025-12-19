Жорстоке поводження з тваринами: на Київщини загинули понад 50 котів
Київ • УНН
В Обухівському районі Київщини прокуратура розслідує факт масового жорстокого поводження з тваринами. Виявлено 51 загиблу тварину та врятовано ще 39 котів, яких утримували в антисанітарних умовах.
В Обухівському районі Київщини прокуратура розслідує факт масового жорстокого поводження з котами після виявлення 51 загиблої тварини та порятунку ще 39, яких утримували в антисанітарних умовах. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, пише УНН
Деталі
18 грудня 2025 року до поліції звернувся зооволонтер. Він повідомив, що в одному з домоволодінь у селі Кременище Обухівського району тварин утримують у жахливих умовах і це призвело до їх масової загибелі.
На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду правоохоронці побачили страшну картину: у приміщенні перебували десятки котів, які жили без належного догляду, у тісноті, антисанітарії та без нормальних умов для життя
Прокурори разом з поліцейськими допомагали волонтерам рятувати 39 живих котів. Усіх їх передали до іншого притулку, де тваринам надають допомогу та догляд.
Водночас на місці було виявлено 51 загиблу тварину. Тіла котів направлено до Київської міської лікарні ветеринарної медицини для проведення експертизи та встановлення причин смерті.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю та щодо великої кількості тварин.
Наразі тривають слідчі дії. Прокуратура встановлює усі обставини події та осіб, причетних до знущання з тварин. Винні мають понести відповідальність.
