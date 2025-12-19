Жестокое обращение с животными: на Киевщине погибли более 50 кошек
Киев • УНН
В Обуховском районе Киевской области прокуратура расследует факт массового жестокого обращения с животными. Обнаружено 51 погибшее животное и спасено еще 39 кошек, которых содержали в антисанитарных условиях.
В Обуховском районе Киевской области прокуратура расследует факт массового жестокого обращения с котами после обнаружения 51 погибшего животного и спасения еще 39, которых содержали в антисанитарных условиях. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, пишет УНН
Детали
18 декабря 2025 года в полицию обратился зооволонтер. Он сообщил, что в одном из домовладений в селе Кременище Обуховского района животных содержат в ужасных условиях, и это привело к их массовой гибели.
На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра правоохранители увидели страшную картину: в помещении находились десятки котов, которые жили без надлежащего ухода, в тесноте, антисанитарии и без нормальных условий для жизни
Прокуроры вместе с полицейскими помогали волонтерам спасать 39 живых котов. Всех их передали в другой приют, где животным оказывают помощь и уход.
В то же время на месте было обнаружено 51 погибшее животное. Тела котов направлены в Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины для проведения экспертизы и установления причин смерти.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью и в отношении большого количества животных.
Сейчас продолжаются следственные действия. Прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к издевательству над животными. Виновные должны понести ответственность.
Во Львове полицейские выясняют обстоятельства вероятного убийства двух собак27.11.25, 15:59 • 2178 просмотров