Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о возвращении украинских детей, похищенных россией, чем подняла эту тему на новый, поистине глобальный уровень. В то же время Украина усиливает дипломатическое, правозащитное и юридическое давление, выстраивая сложную систему поиска, возвращения и реинтеграции детей. О том, почему эти события являются прорывом и как продолжается ежедневная борьба за каждого ребенка, рассказал журналистке УНН руководитель проектов инициативы Президента Украины "Bring Kids Back UA" Максим Максимов.

Принятие резолюции Генеральной Ассамблеей ООН стало очередным доказательством того, что мир все четче осознает масштаб и системность преступлений страны-агрессора против украинских детей. Впервые в истории ООН на таком уровне принят документ, который прямо касается их возвращения. Это укрепляет международные механизмы давления и создает политический мандат для дальнейших действий.

Впервые на уровне Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение о возвращении детей. Важно, что на таком уровне есть признание того, что насильственная депортация и принудительное перемещение наших детей россией является грубым нарушением международного права. И мировое сообщество это осуждает - говорит Максим Максимов.

Одним из ключевых пунктов документа является комплексный мандат Генсека ООН, который позволяет координировать работу всех задействованных структур. Это новый уровень институционального вовлечения.

Эта резолюция предоставляет Генсеку ООН комплексный мандат координировать работу всех соответствующих структур ООН для ее реализации: требовать у россии предоставления полной информации о местонахождении, состоянии здоровья, правовом статусе, местопребывании наших детей и добиваться беспрепятственного доступа ООН и международных гуманитарных организаций к местам их содержания. Это важно. Инициатива с представлением и голосованием за резолюцию исходила от президента Украины на предыдущем заседании международной коалиции по возвращению украинских детей, которая состоялась в сентябре на площадке ООН. Это важная победа украинской дипломатии - объясняет эксперт.

Также стоит отметить, что слушания, посвященные именно теме похищения украинских детей, в Сенате стали первыми в истории США, и это довольно значимый шаг. К тому же, такой формат внимания американского законодательного органа говорит о закреплении вопроса в политической повестке дня обеих партий, ведь свидетельствовали не только украинские представители, но и сенаторы и конгрессмены, что усиливает влияние этого события.

Впервые на таком уровне в Штатах были слушания на эту тему. Свидетельствовали и сенаторы, и представители палаты представителей. В частности, это были сенатор Клобушар, сенатор Блюменталь, а также конгрессмены Фицпатрик и Маккол. В целом, по обратной связи от всех, слушания прошли очень успешно, поскольку было внимание двухпартийное и двухпалатное - говорит руководитель проектов “Bring Kids Back UA”.

Во время слушаний Украина смогла донести важный тезис: преступление россии заключается не только в физическом перемещении детей, но и в попытке абсолютного уничтожения их идентичности.

россия пытается стереть идентичность детей и вырастить из них "великих русских". Для этого они применяют широкий арсенал мер: изменение школьных программ, системные меры по индоктринации, "промывке" мозгов, привлечение детей к парамилитарным и идеологическим лагерям, изменение их персональных данных, выдача российских паспортов, то есть системная паспортизация. Все это направлено на то, чтобы детей оторвать от Украины - говорит эксперт.

По состоянию на сегодня, Украина вернула 1892 ребенка благодаря совместной работе государства, общественных организаций и международных партнеров, говорит Максимов. В то же время Министерство юстиции уже обрабатывает более 20 тысяч сообщений о депортации или принудительном перемещении, из которых 9221 кейсов уже верифицированы. Однако сопротивление россии делает процесс крайне сложным и опасным.

россия не желает сотрудничать. Более того, она системно противодействует возвращению детей. Именно поэтому им меняются имена, их разбрасывают по разным отдаленным регионам, выдают всем российские паспорта: потому что это все усложняет идентификацию, поиск и установление местонахождения детей, соответственно, и процессы возвращения. Ну, и я уже не говорю о трудностях со свободным передвижением на оккупированные территории. Чисто политически, россии это абсолютно не выгодно возвращать нам детей, потому что они возвращают свидетелей военных преступлений, по меньшей мере - сообщает руководитель проектов “Bring Kids Back UA”.

Важным элементом работы является международное сотрудничество и документирование преступлений. Украина тесно сотрудничает с правозащитными организациями и, в частности, Гуманитарной лабораторией Йельского университета. Команда Yale предоставила доказательства принудительных усыновлений и существования 210 институций, которые используются россией системно для оправдания индукций и милитаризации украинских детей, говорит Максимов. Именно эти материалы уже стали предметом рассмотрения на Совете безопасности ООН.

Они передавали данные, которые собрали, украинским соответствующим государственным органам и также, мы с ними совместно работали по коммуникации их исследований и результатов работы для того, чтобы о них узнал мир как можно более широким способом. Речь идет в частности и о предпоследнем их исследовании, когда они нашли систему принудительного усыновления в россии и доказательства относительно 300 детей, которые стали жертвами этого - говорит эксперт.

В то же время Украина активно работает над привлечением виновных к ответственности. Максимов напоминает, что в ноябре офис Генерального прокурора сообщил о подозрении пяти лицам за депортацию украинских детей.

Это были представители оккупационной администрации, так называемой ДНР, и трое коллаборантов, которые вывезли незаконно и насильственно 367 детей из Донецкой области в россию. Это была заранее спланированная операция с участием высшего руководства рф. И, конечно, не забываем о производстве в международном уголовном суде, на которого были выданы ордера на арест Путину и его омбудсмену по делам детей львовой-беловой - напоминает Максимов.

Отдельное направление - реинтеграция возвращенных детей, которая не менее важна, чем их возвращение. По словам эксперта, Украина создала комплексную систему сопровождения: от психологической и медицинской помощи до образовательной поддержки и семейного устройства.

Начинается это все с опроса в центре защиты прав ребенка в Киеве, где с ними общаются, в частности, психологи, осуществляется оценка потребностей ребенка, нужно ли восстановить документы, или каковы его психологические потребности, есть ли необходимость в предоставлении определенных медицинских услуг, есть ли необходимость в гуманитарной помощи: одежда, ноутбук, такие вещи. Отдельный вопрос, нужно ли устроить в школу, как наверстывать образовательные пробелы и т.д. - подчеркивает руководитель “Bring Kids Back UA”.

После того как ребенок получает оценку потребностей, ему предоставляют кейс-менеджера, который координирует все службы. К тому же, часто, возвращенные дети оказываются сиротами, говорит Максимов. И в таком случае, дети устраиваются либо в приемные, либо патронатные семьи.

Никто из возвращенных детей не оказывается в интернатах. Они все устраиваются в семьи. Далее, когда понятно, какая помощь прежде всего нужна ребенку, назначается кейс-менеджер, то есть личный, по сути, друг для возвращенного ребенка и семьи. Соответственно, он координирует работу междисциплинарной команды, которая состоит из представителей различных государственных структур и общественных организаций, которые эту поддержку оказывают и закрывают потребности ребенка - объясняет эксперт.

Кроме того, в Украине создали специальную программу, которая помогает возвращенным домой деткам.

Есть платеж, государство выплачивает 50 000 грн каждому возвращенному ребенку, семье, чтобы они могли тоже ими распоряжаться, как они желают, после того, как они вернулись. Конечно, это не единственный платеж, есть еще другие пути, как помогать детям, и государство, в этом принимает очень активное участие - говорит Максимов.

Повышение международного внимания, системная работа украинских институций и многоуровневая адвокация составляют основу борьбы за возвращение каждого ребенка. И хотя россия оказывает сопротивление, Украине удается шаг за шагом восстанавливать справедливость и спасать детские жизни.

