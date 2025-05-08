"Открывает путь к новой оборонной поддержке" - Свириденко раскрыла детали соглашения о полезных ископаемых
Киев • УНН
Соглашение открывает путь к оборонной поддержке, поскольку США могут вносить вклад в виде военной помощи. Ключевой принцип соглашения – управление 50 на 50, решения принимаются консенсусом.
Соглашение с США о создании инвестиционного фонда, которое сегодня планирует ратифицировать Верховная Рада, открывает путь к новой военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщила журналистам первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, передает корреспондент УНН.
Детали
Важно, что соглашение открывает путь к новой оборонной поддержке, так как в тексте предусмотрено, что США могут делать контрибуцию со своей стороны в виде военной помощи
По ее словам, переговорной группе удалось сделать так, чтобы соглашение было равноправным. "Ключевой принцип заключается в том, что управление осуществляется 50 на 50, ни одна из сторон не имеет преимущества и решение принимается консенсусом", - отметила первая вице-премьер-министр.
"Очень важно, что речь (в соглашении -ред.) идет не о долгах, не о кредитах. Речь идет об инвестициях в экономику Украины", - добавила Свириденко.
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Контекст
1 мая Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о полезных ископаемых.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:
• равноправие: Фонд создается на принципах 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;
• сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
• новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;
• гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
• согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не станет препятствием для получения Украиной членства в ЕС.
2 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых.