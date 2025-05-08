Копалини сам не будет добывать: в Минэкономики объяснили, как будет работать инвестиционный фонд по соглашению с США

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко объяснила механизм работы Инвестиционного фонда восстановления из США и отметила, что Фонд сам никакие ископаемые не будет добывать. Об этом она сказала во время пресс-конференции в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

"Для запуска Фонда нужно доработать на техническом уровне ряд других документов, которые уже не потребуют подписи со стороны представителей правительства, ратификации в ВР, поэтому нам очень важно, чтобы сегодня парламентарии поддержали это соглашение", - сказала Свириденко.

Также вице-премьер пояснила, как будет выглядеть механизм работы Инвестиционного фонда восстановления из США.

"Для тех, кто добывает, получает лицензии, ничего не изменится. Лицензии как получались на таких условиях, которые есть в соответствии с законодательством, так это и продолжается. Что может измениться, и, я считаю, в лучшую сторону, когда и если это соглашение вступит в силу: когда у вас есть лицензия на добычу, например, полезных ископаемых, вы получаете на конкурсной основе, так, как это должно быть, дальше вы понимаете, что вам не хватает собственных ресурсов для того, чтобы реализовать этот проект, и вам нужно привлечение внешнего финансирования, вы обращаетесь в Фонд за тем, чтобы получить это финансирование", - рассказала Свириденко.

По ее словам, далее предоставляется информация об условиях, на которых готовы привлекать финансовые ресурсы, предоставляется описание проекта, и Фонд может принять решение о финансировании или нефинансировании этого проекта.

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"Фонд сам ничего не добывает, Фонд не принимает участия в приватизации, не принимает участия в сделках по разделу продукции. Фонд может профинансировать этот проект. Единственное условие, что если Фонд вам отказал и он не видит заинтересованности в этом проекте, вы можете обращаться за поисками финансирования к другим инвесторам, но условия, которые вы им будете предлагать, не могут быть существенно лучше, чем то, что вы предлагали Фонду. Поэтому никаким образом на те компании, которые добывают, это не влияет, никаким образом на выдачу лицензий это не влияет. Это влияет на механизм поиска финансирования и реализацию готовой продукции", - подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что интерес американцев в том, что они первые получают информацию об инвестиционных возможностях в сфере полезных ископаемых.

"Интерес американцев в том, что они первые получают информацию об инвестиционных возможностях, которые есть в направлении полезных ископаемых, в сфере полезных ископаемых, нефти и газа. Если есть свои лицензии, свои ресурсы на добычу, не нужно внешнего финансирования, то самостоятельно, спокойно добывает (компания – ред.)", - сказала Свириденко.

Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка добавил, что на новое месторождение будет объявляться конкурс, аукцион по обычной процедуре.

"Например, выиграет украинская, американская или французская компания, далее, если ей нужны финансы, то она обращается в Фонд", - сказал Качка.

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Контекст

Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которую называют соглашением о полезных ископаемых.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов.

2 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения между Украиной и США относительно полезных ископаемых.