Залучення інвестицій, контроль над надрами: Свириденко про угоду між США та Україною щодо корисних копалин
Київ • УНН
Угода про Інвестиційний фонд відбудови дозволить Україні залучати інвестиції, створювати нові потужності та зберігати контроль над надрами. Доходи від видобутку будуть реінвестовані в Україну.
Угода зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови дозволить Україні залучати інвестиції, створити нові потужності із видобутку копалин, нові заводи, а також зберегти у своїй власності контроль над надрами. Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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За словами Свириденко, підписання угоди - це можливість залучати інвестиції в українську економіку. Україна, таким чином, може отримати інвесторів і канали збуту продукції - також в Україні можуть з’явитися нові потужності із видобутку копалин, нові заводи, яких могло б і не бути без цієї угоди, і без залучення американських партнерів.
Безперечно - це продовження нашого стратегічного партнерства із США на фоні триваючої російської агресії. Мені здається, що це найголовніше
Вона наголосила, що угода збалансована та вигідна для обох держав з дотриманням для України критичних пунктів, зокрема повний контроль на українські ресурси. Саме Україна вирішує де, і що видобувати - надра залишаються в українській власності, заявила Свириденко.
По-друге, національна власність України захищена, а угода не передбачає змін до процесу приватизації, змін управління державними компаніями.
Крім того, угода не передбачає жодних боргів і не містить згадок про боргові зобов’язання перед США.
Реалізація угоди навпаки дозволить збільшити свій економічний потенціал завдяки рівномірній співпраці. Також угода жодним чином не змінює наш євроінтеграційний напрямок, і відповідає нашій Конституції. Угода передбачає, що фонд буде наповнюватися виключно з нових ліцензій. Йдеться про те, що Україна свій внесок робить в 50% від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів, нафти, газу, що будуть надходити до бюджету після створення фонду
За її словами, доходи від видобутку будуть повертатися до фонду і реінвестуватися.
Ці доходи будуть в Україні. Жодна зі сторін не будуть претендувати на розподіл дивідендів. Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не будуть розподілятися, а можуть лише інвестуватися в Україну, в нові проєкти, відбудову. Ми окремо перелік цих проєктів будемо обговорювати з партнерами додатково
Нагадаємо
Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.
У цій угоді йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.