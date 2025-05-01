Привлечение инвестиций, контроль над недрами: Свириденко о соглашении между США и Украиной по полезным ископаемым

Соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления позволит Украине привлекать инвестиции, создать новые мощности по добыче ископаемых, новые заводы, а также сохранить в своей собственности контроль над недрами. Об этом рассказала первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона, передает УНН.

По словам Свириденко, подписание соглашения - это возможность привлекать инвестиции в украинскую экономику. Украина, таким образом, может получить инвесторов и каналы сбыта продукции - также в Украине могут появиться новые мощности по добыче ископаемых, новые заводы, которых могло бы и не быть без этого соглашения, и без привлечения американских партнеров.

Бесспорно - это продолжение нашего стратегического партнерства с США на фоне продолжающейся российской агрессии. Мне кажется, что это самое главное

Она подчеркнула, что соглашение сбалансировано и выгодно для обоих государств с соблюдением для Украины критических пунктов, в частности полный контроль на украинские ресурсы. Именно Украина решает где, и что добывать - недра остаются в украинской собственности, заявила Свириденко.

Во-вторых, национальная собственность Украины защищена, а соглашение не предусматривает изменений в процесс приватизации, изменений управления государственными компаниями.

Кроме того, соглашение не предусматривает никаких долгов и не содержит упоминаний о долговых обязательствах перед США.

Реализация соглашения наоборот позволит увеличить свой экономический потенциал благодаря равномерному сотрудничеству. Также соглашение никоим образом не меняет наше евроинтеграционное направление, и соответствует нашей Конституции. Соглашение предусматривает, что фонд будет наполняться исключительно из новых лицензий. Речь идет о том, что Украина свой вклад делает в 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, нефти, газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда

По ее словам, доходы от добычи будут возвращаться в фонд и реинвестироваться.

Эти доходы будут в Украине. Ни одна из сторон не будет претендовать на распределение дивидендов. Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не будут распределяться, а могут лишь инвестироваться в Украину, в новые проекты, восстановление. Мы отдельно перечень этих проектов будем обсуждать с партнерами дополнительно