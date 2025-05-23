Кабмин планирует расширить перечень полезных ископаемых, на которые могут выдаваться спецразрешения

Правительство планирует увеличение количества полезных ископаемых, на которые могут выдаваться специальные разрешения на пользование недрами.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ссылкой на проект постановления КМУ о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 12 декабря 1994 г. № 827.

Детали

Данное постановление Кабмин планирует рассмотреть сегодня во время заседания. Отмечается, что в соответствии со статьей 6 Кодекса Украины о недрах полезные ископаемые по своему значению делятся на полезные ископаемые общегосударственного и местного значения.

Отнесение полезных ископаемых к полезным ископаемым общегосударственного и местного значения осуществляется Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.

Согласно пояснительной записке проектом акта предлагается внести изменения в перечни путем увеличения количества полезных ископаемых, на которые могут выдаваться специальные разрешения на пользование недрами, изложив их в новой редакции.

Перечень полезных ископаемых общегосударственного значения дополнен актуальными полезными ископаемыми различного происхождения, учитывая тенденции современности а именно, "Водород природный", "Газ коллекторов плотных пород", "Цезиевые" и новыми разделами "НЕГОРЮЧИЕ" с подразделением "Газообразные" и "ТЕХНОГЕННЫЕ" с подразделами:

"Горючие", "Металлические", "Неметаллические" - 12 позиций.

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Также добавлены полезные ископаемые, которые учтены Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины на основании решений ГКЗ Украины, ГКЗ СССР, УкрГКЗ, ВКЗ, ЦКЗ, НТР, ТР, а именно:

«Габбро-анортозит»;

«Габбро-лабрадорит»;

«Габбро-сиенит»;

«Гнейсо-гранит» ;

«Долерит";

«Эндербит»;

«Микрогранодиорит»;

«Микроклин»;

«Кварциты железистые» ;

«Пироксенит»;

«Андезито-дацит»;

«Габбро-диорит»;

«Габбро-долерит»;

«Габбро-монцонит»;

«Гранит-порфир»;

«Пегматит»;

«Плагиомигматит»;

«Липарито-дацит»;

«Углекислый газ (диоксид углерода)».

Откорректированы названия раздела "металлические" и его подразделений, раздела "неметаллические" и подразделений "Сырье для камня бутового и щебня" (перечень полезных ископаемых общегосударственного значения), "Сырье песчаное" и "Сырье кирпично-черепичное, а также для устройства земляного полотна, закладки выработанного пространства" (перечень полезных ископаемых местного значения).

Также откорректированы названия полезных ископаемых с учетом направлений применения, а именно: "Газ природный", "Железные, в том числе Кварциты железистые", "Каолин", "Глина", "Соли калийные", "Соли магниевые", "Песок", "Аргилит", "Доломит", "Липарит", "Монцонит", "Полевой шпат", "Алеврит", "Ангидрит", "Кварциты железистые", "Сиенит", "Суглинок", "Туф", "Алевролит", "Амфиболит", "Базальт", "Кальцифир", "Кварцит", "Мел", "Кремень", "Мергель", "Сланец", "Питьевые", "Минеральные", сформированы объединенные группы "Руды редкоземельные, в том числе иттриевые, металлов лантаноидной группы, в том числе цериевые", и "Рыхлые осадочные породы песчано-валунного состава" и исключены - "Риолит", "Кадмиевые".

"Гелий" — дополнен новой нормой, регулирующей установление сопутствующего полезного компонента, в случае добычи вместе с горючими газообразными полезными ископаемыми без его извлечения и промышленного использования, по решению Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых.

Включена норма, устанавливающая механизм приведения вида полезного ископаемого решением Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых. Актуализация и дополнение перечней будет способствовать эффективной реализации политики рационального пользования недрами и сотрудничества во всех отраслях процесса: разведки, добычи, переработки и реализации минерального сырья.

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Дополнение

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