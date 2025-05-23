Кабмин планирует расширить перечень полезных ископаемых, на которые могут выдаваться спецразрешения

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога
Эксклюзив
08:36 • 6486 просмотра

Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога

07:04 • 53149 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

06:30 • 41382 просмотра

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg

22 мая, 14:58 • 78610 просмотра

Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР

Эксклюзив
22 мая, 14:45 • 268042 просмотра

Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

22 мая, 13:44 • 253751 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

Эксклюзив
22 мая, 12:56 • 136643 просмотра

Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Эксклюзив
22 мая, 12:16 • 116868 просмотра

В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Эксклюзив
22 мая, 09:24 • 252570 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
22 мая, 07:34 • 94816 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.3м/с
31%
748мм
Популярные новости

Туск назвал заявление кандидата в президенты Польши об Украине и НАТО государственной изменой

22 мая, 23:58 • 69292 просмотра

В Киевской области ПВО работает по вражеским беспилотникам

23 мая, 02:35 • 73947 просмотра

Израиль нанес ракетные удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

23 мая, 03:11 • 20827 просмотра

В Черном и Азовском морях ракетоносители отсутствуют - ВМС ВСУ

03:57 • 12389 просмотра

Враг атаковал железную дорогу на Буковине: что известно

05:09 • 55628 просмотра
публикации

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

07:04 • 53156 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 179058 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 253755 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 252571 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 261737 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Александр Стабб

Рустем Умєров

Антониу Гутерриш

Биньямин Нетаньяху

Олег Кипер

Актуальные места

Киев

Израиль

Великобритания

Брюссель

Киевская область

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 99500 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 143087 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 146215 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 146720 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 180725 просмотра
Актуальное

Financial Times

Нефть марки Brent

FGM-148 Javelin

Truth Social

Х-47М2 "Кинжал"

Кабмин планирует расширить перечень полезных ископаемых, на которые могут выдаваться спецразрешения

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Правительство планирует увеличить перечень полезных ископаемых, на которые будут выдавать специальные разрешения. Добавлены новые виды, учитывая тенденции современности, такие как водород и газ.

Кабмин планирует расширить перечень полезных ископаемых, на которые могут выдаваться спецразрешения

Правительство планирует увеличение количества полезных ископаемых, на которые могут выдаваться специальные разрешения на пользование недрами.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ссылкой на проект постановления КМУ о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 12 декабря 1994 г. № 827.

Детали

Данное постановление Кабмин планирует рассмотреть сегодня во время заседания. Отмечается, что в соответствии со статьей 6 Кодекса Украины о недрах полезные ископаемые по своему значению делятся на полезные ископаемые общегосударственного и местного значения.

Отнесение полезных ископаемых к полезным ископаемым общегосударственного и местного значения осуществляется Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.

Согласно пояснительной записке проектом акта предлагается внести изменения в перечни путем увеличения количества полезных ископаемых, на которые могут выдаваться специальные разрешения на пользование недрами, изложив их в новой редакции.

Перечень полезных ископаемых общегосударственного значения дополнен актуальными полезными ископаемыми различного происхождения, учитывая тенденции современности а именно, "Водород природный", "Газ коллекторов плотных пород", "Цезиевые" и новыми разделами "НЕГОРЮЧИЕ" с подразделением "Газообразные" и "ТЕХНОГЕННЫЕ" с подразделами: 

"Горючие", "Металлические", "Неметаллические" - 12 позиций.

"Контроль над недрами остается в собственности народа Украины" - Свириденко о соглашении с США относительно полезных ископаемых 08.05.25, 09:08 • 11338 просмотров

Также добавлены полезные ископаемые, которые учтены Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины на основании решений ГКЗ Украины, ГКЗ СССР, УкрГКЗ, ВКЗ, ЦКЗ, НТР, ТР, а именно:

  • «Габбро-анортозит»;
    • «Габбро-лабрадорит»;
      • «Габбро-сиенит»;
        • «Гнейсо-гранит» ;
          • «Долерит";
            • «Эндербит»;
              • «Микрогранодиорит»;
                • «Микроклин»;
                  • «Кварциты железистые» ;
                    • «Пироксенит»;
                      • «Андезито-дацит»;
                        • «Габбро-диорит»;
                          • «Габбро-долерит»;
                            • «Габбро-монцонит»;
                              • «Гранит-порфир»;
                                • «Пегматит»;
                                  • «Плагиомигматит»;
                                    • «Липарито-дацит»;
                                      • «Углекислый газ (диоксид углерода)».

                                        Откорректированы названия раздела "металлические" и его подразделений, раздела "неметаллические" и подразделений "Сырье для камня бутового и щебня" (перечень полезных ископаемых общегосударственного значения), "Сырье песчаное" и "Сырье кирпично-черепичное, а также для устройства земляного полотна, закладки выработанного пространства" (перечень полезных ископаемых местного значения).

                                        Также откорректированы названия полезных ископаемых с учетом направлений применения, а именно: "Газ природный", "Железные, в том числе Кварциты железистые", "Каолин", "Глина", "Соли калийные", "Соли магниевые", "Песок", "Аргилит", "Доломит", "Липарит", "Монцонит", "Полевой шпат", "Алеврит", "Ангидрит", "Кварциты железистые", "Сиенит", "Суглинок", "Туф", "Алевролит", "Амфиболит", "Базальт", "Кальцифир", "Кварцит", "Мел", "Кремень", "Мергель", "Сланец", "Питьевые", "Минеральные", сформированы объединенные группы "Руды редкоземельные, в том числе иттриевые, металлов лантаноидной группы, в том числе цериевые", и "Рыхлые осадочные породы песчано-валунного состава" и исключены - "Риолит", "Кадмиевые".

                                        "Гелий" — дополнен новой нормой, регулирующей установление сопутствующего полезного компонента, в случае добычи вместе с горючими газообразными полезными ископаемыми без его извлечения и промышленного использования, по решению Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых.

                                        Включена норма, устанавливающая механизм приведения вида полезного ископаемого решением Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых. Актуализация и дополнение перечней будет способствовать эффективной реализации политики рационального пользования недрами и сотрудничества во всех отраслях процесса: разведки, добычи, переработки и реализации минерального сырья.

                                        Ископаемые сам не будет добывать: в Минэкономики объяснили, как будет работать инвестиционный фонд по соглашению с США08.05.25, 10:10 • 99065 просмотров

                                        Дополнение

                                        Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американо-Украинского фонда восстановления.

                                         Рада поддержала за основу законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения по ископаемым.

                                         Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, что предусматривает создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.

                                        Привлечение инвестиций, контроль над недрами: Свириденко о соглашении между США и Украиной по полезным ископаемым01.05.25, 17:06 • 9519 просмотров

                                        Анна Мурашко

                                        Анна Мурашко

                                        политика
                                        Владимир Зеленский
                                        Соединенные Штаты
                                        Украина
                                        Brent
                                        $64.06
                                        Bitcoin
                                        $110,932.20
                                        S&P 500
                                        $5,870.36
                                        Tesla
                                        $346.89
                                        Газ TTF
                                        $36.28
                                        Золото
                                        $3,326.51
                                        Ethereum
                                        $2,665.58