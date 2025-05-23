Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого
Київ • УНН
Уряд доповнив список корисних копалин загальнодержавного значення, враховуючи сучасні тенденції. Додано водень, газ, цезієві та нові розділи: негорючі та техногенні.
Кабінет міністрів України доповнив список корисних копалин загальнодержавного значення актуальними корисними копалинами різного походження. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Внесено зміни до постанови КМУ від 12.12.1994 № 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення"
За його словами, викладено перелік корисних копалин загальнодержавного значення та Перелік корисних копалин місцевого значення у новій редакції.
Перелік корисних копалин загальнодержавного значення доповнено актуальними корисними копалинами різного походження, враховуючи тенденції сучасності а саме, "Водень природний", "Газ колекторів щільних порід", "Цезієві" та новими розділами "негорючі" з підрозділом "Газоподібні" та "техногенні" з підрозділами: "Горючі", "Металічні", "Неметалічні" тощо
Контекст
Раніше повідомлялося з посиланням на проєкт постанови КМУ про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827, що уряд планує збільшення кількості корисних копалин, на які можуть видаватись спеціальні дозволи на користування надрами.
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Доповнення
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"Контроль над надрами залишається у власності народу України" - Свириденко про угоду із США щодо корисних копалин 08.05.25, 09:08 • 11340 переглядiв