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Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого
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Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

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Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

Київ • УНН

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Уряд доповнив список корисних копалин загальнодержавного значення, враховуючи сучасні тенденції. Додано водень, газ, цезієві та нові розділи: негорючі та техногенні.

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

Кабінет міністрів України доповнив список корисних копалин загальнодержавного значення актуальними корисними копалинами різного походження. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Внесено зміни до постанови КМУ від 12.12.1994 № 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" 

- написав Мельничук.

За його словами, викладено перелік корисних копалин загальнодержавного значення та Перелік корисних копалин місцевого значення у новій редакції.

Перелік корисних копалин загальнодержавного значення доповнено актуальними корисними копалинами різного походження, враховуючи тенденції сучасності а саме, "Водень природний", "Газ колекторів щільних порід", "Цезієві" та новими розділами "негорючі" з підрозділом "Газоподібні" та "техногенні" з підрозділами: "Горючі", "Металічні", "Неметалічні" тощо 

- повідомив Мельничук.

Контекст

Раніше повідомлялося з посиланням на проєкт постанови КМУ про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827, що уряд планує збільшення кількості корисних копалин, на які можуть видаватись спеціальні дозволи на користування надрами.

"Контроль над надрами залишається у власності народу України" - Свириденко про угоду із США щодо корисних копалин 08.05.25, 09:08 • 11340 переглядiв

Доповнення

Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови.

Рада підтримала за основу законопроєкт №13256 про зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди по копалинам.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною та США, що передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами.

"Контроль над надрами залишається у власності народу України" - Свириденко про угоду із США щодо корисних копалин 08.05.25, 09:08 • 11340 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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