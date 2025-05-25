«Дружественный огонь»: что известно о вероятной атаке россиянами собственного самолета

Сегодня ночью российские силы противовоздушной обороны, вероятно, атаковали собственный самолет, пишет УНН.

Первые неофициальные сообщения начали появляться после 3-х часов ночи. Речь шла о том, что российское ПВО якобы атаковало и, очевидно, сбило военный самолет Ту-160.

Позже появилась информация, что самолет был гражданским.

Сейчас в российских пабликах распространяется видео, на которых видно работу ПВО по самолету, пролетающему над городом тверь. Самолет, вероятно, гражданский. Однако доподлинно не известно, был ли он сбит или получил повреждения, но смог совершить посадку.

Добавим

Этой ночью российские города тула и тверь оказались под атакой БпЛА. Власти тверской области сообщили о 5 сбитых дронах. Вероятная цель атаки в тверской области – военный аэродром "мигалово", где по открытой информации базируется 196-й военно-транспортный авиационный полк армии рф.