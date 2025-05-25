«Дружественный огонь»: что известно о вероятной атаке россиянами собственного самолета

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Вражеские обстрелы Киева: пострадали 11 человек, разрушения в разных районах (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
23:49 • 21751 просмотра

Вражеские обстрелы Киева: пострадали 11 человек, разрушения в разных районах (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

24 мая, 16:10 • 30934 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 10:54 • 27701 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

24 мая, 08:00 • 54275 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 06:14 • 42362 просмотра

Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 113644 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 102322 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 72966 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 82224 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 69275 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.7м/с
91%
749мм
Популярные новости

В результате непогоды произошли аварийные отключения двух ЛЭП в Полтавской области: 1 тыс. абонентов остались без света

24 мая, 17:08 • 6658 просмотра

Войска рф ударили КАБами по Великой Писаревке в Сумской области: есть погибшая и раненый

24 мая, 17:30 • 9780 просмотра

В Сумской ОВА опровергли информацию об установлении российского контроля над Юнаковкой

24 мая, 18:25 • 9464 просмотра

Армии рф удалось закрепиться в четырех населенных пунктах в Сумской области - DeepState

22:44 • 9612 просмотра

Угроза баллистических ракет сохраняется: обновленные направления движения

00:12 • 7142 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 54275 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 113644 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 188230 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 281616 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 362533 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Марко Рубио

Юрий Игнат

Марош Шефчович

Антонио Таяни

Елена Зеленская

Актуальные места

Киев

Китай

Донецкая область

Херсонская область

Харьковская область

Реклама
УНН Lite

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 30934 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 18601 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 19385 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 25956 просмотра

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

23 мая, 15:23 • 31899 просмотра
Актуальное

Хранитель

9К720 Искандер

Financial Times

Facebook

MIM-104 Patriot

«Дружественный огонь»: что известно о вероятной атаке россиянами собственного самолета

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Ночью российская ПВО, вероятно, атаковала самолет над Тверью. Сначала сообщалось о военном Ту-160, затем – о гражданском самолете, который мог быть сбит или поврежден.

«Дружественный огонь»: что известно о вероятной атаке россиянами собственного самолета

Сегодня ночью российские силы противовоздушной обороны, вероятно, атаковали собственный самолет, пишет УНН.

Первые неофициальные сообщения начали появляться после 3-х часов ночи. Речь шла о том, что российское ПВО якобы атаковало и, очевидно, сбило военный самолет Ту-160.

Позже появилась информация, что самолет был гражданским.

Сейчас в российских пабликах распространяется видео, на которых видно работу ПВО по самолету, пролетающему над городом тверь. Самолет, вероятно, гражданский. Однако доподлинно не известно, был ли он сбит или получил повреждения, но смог совершить посадку.

Добавим

Этой ночью российские города тула и тверь оказались под атакой БпЛА. Власти тверской области сообщили о 5 сбитых дронах. Вероятная цель атаки в тверской области – военный аэродром "мигалово", где по открытой информации базируется 196-й военно-транспортный авиационный полк армии рф.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Brent
$64.89
Bitcoin
$107,419.80
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,481.51