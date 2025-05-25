«Дружній вогонь»: що відомо про ймовірну атаку росіянами власного літака
Київ • УНН
Уночі російська ППО, ймовірно, атакувала літак над твер'ю. Спочатку повідомлялося про військовий Ту-160, потім – про цивільний літак, який міг бути збитий або пошкоджений.
Сьогодні вночі російські сили протиповітряної оборони, ймовірно, атакували власний літак, пише УНН.
Перші неофіційні повідомлення почали з’являтися після 3-ї години ночі. Йшлося про те, що російське ППО нібито атакувало і, вочевидь, збило військовий літак Ту-160.
Пізніше з’явилася інформація, що літак був цивільним.
Наразі в російських пабліках розповсюджується відео на яких видно роботу ППО по літаку, що пролітає над містом тверь. Літак, ймовірно, цивільний. Однак достеменно не відомо чи був він збитий чи отримав пошкодження, але зміг здійснити посадку.
Додамо
Цієї ночі російські міста тула та тверь опинилися під атакою БпЛА. Влада тверської області повідомила про 5 збитих дронів. Ймовірна ціль атаки у тверській області – військовий аеродром "мигалово" де за відкритою інформацією базується 196-й військово-транспортний авіаційний полк армії рф.