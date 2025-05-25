Воздушные Силы сообщают о ракетах над Украиной: направления движения

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Вражеский обстрел Киева: много пострадавших, пожары, разрушения в разных районах (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
23:49 • 11674 просмотра

Вражеский обстрел Киева: много пострадавших, пожары, разрушения в разных районах (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

24 мая, 16:10 • 17985 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 10:54 • 24608 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

24 мая, 08:00 • 50051 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 06:14 • 40297 просмотра

Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 111439 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 101642 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 72750 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 81972 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 69168 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.3м/с
90%
750мм
Популярные новости

Глава МИД Турции поедет в рф для обсуждения ситуации в Украине

24 мая, 14:51 • 4778 просмотра

В результате непогоды произошли аварийные отключения двух ЛЭП в Полтавской области: 1 тыс. абонентов остались без света

24 мая, 17:08 • 3446 просмотра

Войска рф ударили КАБами по Великой Писаревке в Сумской области: есть погибшая и раненый

24 мая, 17:30 • 6544 просмотра

В Сумской ОВА опровергли информацию об установлении российского контроля над Юнаковкой

24 мая, 18:25 • 6232 просмотра

Армии рф удалось закрепиться в четырех населенных пунктах в Сумской области - DeepState

22:44 • 6184 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 50055 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 111440 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 186954 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 280404 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 361326 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Марко Рубио

Юрий Игнат

Марош Шефчович

Антонио Таяни

Елена Зеленская

Актуальные места

Киев

Китай

Донецкая область

Херсонская область

Харьковская область

Реклама
УНН Lite

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 17995 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 18121 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 18936 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 25525 просмотра

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

23 мая, 15:23 • 31529 просмотра
Актуальное

Хранитель

9К720 Искандер

Financial Times

Facebook

MIM-104 Patriot

Воздушные Силы сообщают о ракетах над Украиной: направления движения

Киев • УНН

 • 2286 просмотра

В воздушном пространстве Украины зафиксированы ракеты, двигающиеся в направлении Киевской области, Кривого Рога, Полтавской области, Сумской области и Хмельницкой области.

Воздушные Силы сообщают о ракетах над Украиной: направления движения

В воздушном пространстве Украины зафиксирован ряд ракет. В Воздушных Силах ВСУ сообщили основные направления движения, передает УНН.

  • Ракета на юге Киевской области, вектором на Белую Церковь
    • Ракета на Кривой Рог с юга
      • Ракета на Полтавщине в направлении Черкасс
        • Новая ракета на Сумщине в направлении Полтавщины (до этого уже сообщалось об одной ракете в направлении Сумской области)
          • Ракета из Хмельницкой области зашла на Тернопольщину, курс западный.
            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

            ВойнаКиев
            Хмельницкая область
            Тернопольская область
            Сумская область
            Киевская область
            Полтавская область
            Военно-воздушные силы Украины
            Белая Церковь
            Кривой Рог
            Черкассы
            Brent
            $64.89
            Bitcoin
            $107,763.00
            S&P 500
            $5,819.27
            Tesla
            $341.00
            Газ TTF
            $36.45
            Золото
            $3,360.50
            Ethereum
            $2,530.68