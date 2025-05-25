Воздушные Силы сообщают о ракетах над Украиной: направления движения
Киев • УНН
В воздушном пространстве Украины зафиксированы ракеты, двигающиеся в направлении Киевской области, Кривого Рога, Полтавской области, Сумской области и Хмельницкой области.
В воздушном пространстве Украины зафиксирован ряд ракет. В Воздушных Силах ВСУ сообщили основные направления движения, передает УНН.
- Ракета на юге Киевской области, вектором на Белую Церковь
- Ракета на Кривой Рог с юга
- Ракета на Полтавщине в направлении Черкасс
- Новая ракета на Сумщине в направлении Полтавщины (до этого уже
сообщалось об одной ракете в направлении Сумской области)
- Ракета из Хмельницкой области зашла на Тернопольщину, курс западный.