Повітряні Сили повідомляють про ракети над Україною: напрямки руху
Київ • УНН
У повітряному просторі України зафіксовано ракети, що рухаються у напрямку Київщини, Кривого Рогу, Полтавщини, Сумщини та Хмельниччини.
У повітряному просторі України зафіксовано низку ракет. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили основні напрямки руху, передає УНН.
- Ракета на півдні Київщини, вектором на Білу Церкву
- Ракета на Кривий Ріг з півдня
- Ракета на Полтавщині у напрямку Черкас
- Нова ракета на Сумщині у напрямку Полтавщини (до цього вже
повідомлялося про одну ракету у напрямку Сумської області)
- Ракета з Хмельниччини зайшла на Тернопільщину, курс західний.