Угроза баллистических ракет сохраняется: обновленные направления движения

В Воздушных силах ВСУ сообщают о движении баллистической ракеты в направлении Житомирской области, передает УНН.

"Ракеты из Киевской области в Житомирской области в направлении Озерного", - говорится в сообщении.

Также сообщается о ракете по руслу Днепра в направлении столицы.