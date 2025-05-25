Угроза баллистических ракет сохраняется: обновленные направления движения
Киев • УНН
В Воздушных Силах ВСУ сообщили о движении баллистической ракеты в направлении Житомирской области. Также зафиксирована ракета, двигающаяся по руслу Днепра в направлении столицы.
В Воздушных силах ВСУ сообщают о движении баллистической ракеты в направлении Житомирской области, передает УНН.
"Ракеты из Киевской области в Житомирской области в направлении Озерного", - говорится в сообщении.
Также сообщается о ракете по руслу Днепра в направлении столицы.