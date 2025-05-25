Загроза балістичних ракет зберігається: оновлені напрямки руху
Київ • УНН
У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про рух балістичної ракети в напрямку Житомирської області. Також зафіксовано ракету, що рухається по руслу Дніпра у напрямку столиці.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомляють про рух балістичної ракети у напрямку Житомирської області, передає УНН.
"Ракети з Київщини на Житомирщині у напрямку Озерного", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється про ракету по руслу Дніпра у напрямку столиці.