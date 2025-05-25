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Ворожий обстріл Києва: постраждали 10 людей, руйнування в різних районах (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
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Ворожий обстріл Києва: постраждали 10 людей, руйнування в різних районах (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

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Загроза балістичних ракет зберігається: оновлені напрямки руху

Київ • УНН

 • 2020 перегляди

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про рух балістичної ракети в напрямку Житомирської області. Також зафіксовано ракету, що рухається по руслу Дніпра у напрямку столиці.

Загроза балістичних ракет зберігається: оновлені напрямки руху

У Повітряних Силах ЗСУ повідомляють про рух балістичної ракети у напрямку Житомирської області, передає УНН.

"Ракети з Київщини на Житомирщині у напрямку Озерного", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про ракету по руслу Дніпра у напрямку столиці. 

Олена Архіпова

Олена Архіпова

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