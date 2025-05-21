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ЕС передал Украине две трети из 2 миллионов обещанных артснарядов - Сибига

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Страны Евросоюза уже предоставили Украине две трети из 2 миллионов обещанных артиллерийских снарядов. Сейчас идет работа над обеспечением поставок остальных боеприпасов.

ЕС передал Украине две трети из 2 миллионов обещанных артснарядов - Сибига

Страны Европейского Союза уже выделили Украине две трети из 2 миллионов артиллерийских снарядов. Об этом после встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить поставку остальных артснарядов.

Мы продолжаем работать над усилением давления на россию. Санкции являются эффективным инструментом для лишения военного бюджета россии и принуждения к миру

- отметил Сибига.

Он также подчеркнул, что "этот критический период требует смелых и серьезных решений как для сдерживания россии, так и для продвижения вступления Украины в ЕС".

"Мы согласились, что оба процесса нужно двигать вперед", - добавил глава МИД Украины.

Напомним

В прошлом году Украине в рамках "чешской инициативы" поступило около полутора миллионов снарядов разного калибра, в этом году поступит еще 400 тысяч. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова ранее сообщала, что с начала 2025 года и до конца апреля Украина получит 400 тысяч боеприпасов благодаря так называемой "чешской инициативе".

Зеленский отреагировал на угрозу остановки "чешской инициативы" по снарядам после выборов в Чехии05.05.25, 15:45 • 8776 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
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