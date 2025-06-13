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Сибига озвучил количество бригад и украинских солдат с боевым опытом

Киев • УНН

 • 142 просмотра

У Украины есть 110 бригад и около миллиона военных с ежедневным боевым опытом. Сибига подчеркнул важность дипломатической мобилизации для прекращения войны.

Сибига озвучил количество бригад и украинских солдат с боевым опытом

У Украины есть 110 бригад и около 1 миллиона военных с ежедневным боевым опытом. Все это станет важным вкладом Киева в будущую архитектуру безопасности Европы и трансатлантическую безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, передает УНН.

Детали

Сибига подчеркнул важность укрепления оборонной самодостаточности Украины.

У нас есть возможности для производства сложного современного оружия в Украине. С начала полномасштабной агрессии мы увеличили наши оборонные мощности в некоторых направлениях в 35 раз. Мы являемся лидерами в производстве дронов и беспилотных технологий. У нас есть 110 бригад и около 1 миллиона солдат с ежедневным боевым опытом. Все это станет важным вкладом Украины в будущую архитектуру безопасности Европы и трансатлантическую безопасность

- подчеркнул Сибига.

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Кроме того, Сибига заявил, что партнерам Украины в Европе и за ее пределами необходима полная дипломатическая мобилизация для прекращения войны.

Нам нужно оказывать дополнительное давление на россию с помощью сильных санкций

- заявил Сибига.

Сибига призвал снизить ценовой потолок на российскую нефть до 30 долларов.

путин понимает только язык силы. Мы понимаем, что у путина на этом этапе нет никаких причин останавливать войну. Мы должны давить на него. Нашими коллективными усилиями мы должны заставить его согласиться на прекращение огня. Применяя санкции, теперь только санкции могут заставить его согласиться на прекращение огня

- отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что переговоры в Стамбуле доказали, что россия не изменила риторику.

москва ведет разговор на языке ультиматумов и капитуляции

- сказал Сибига.

Дополнение

Сибига заявлял, что Украина верит, что в этом году есть шанс достичь прекращения огня. Нужно давить на россию, чтобы она безоговорочно согласилась на него.

Недавно в интервью The Wall Street Journal помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что Украина потеряет больше территорий, если не согласится на ультиматумы москвы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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