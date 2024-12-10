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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Звезда "Секса в большом городе" присоединилась к составу жюри Букеровской премии 2025 года

Звезда "Секса в большом городе" присоединилась к составу жюри Букеровской премии 2025 года

Киев  •  УНН

 • 1479 просмотра

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Сара Джессика Паркер вошла в состав жюри Букеровской премии 2025 года. Актриса имеет опыт в книжной индустрии как редакционный директор и основательница собственного издательского подразделения.

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер вошла в состав жюри Букеровской премии 2025 года, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали 

Избрание Сары Джессики Паркер для вручения самой престижной британской художественной премии может показаться странным, но звезда "Секса в большом городе" за последние годы зарекомендовала себя в книжной индустрии. В 2016 году она начала работать редакционным директором в SJP для Hogarth, отпечатка Penguin, прежде чем запустить собственное подразделение SJP Lit, в партнерстве с независимым издателем Zando в прошлом году. Она также делится рекомендациями по книгам в своем аккаунте в Instagram.

Однако Гейб Вуд, генеральный директор фонда Букеровской премии, заявила, что в последнее время ей нравилось наблюдать за рекомендациями по выбору книг с Сарой Джессикой, которая уже на протяжении многих лет поддерживает современную художественную литературу. 

Сара Джессика Паркер следует за другими актерами, которые оценили приз в последних раундах, в том числе Аджоа Андо и Робертом Уэббом, которые сказали, что прочитать количество назначенных книг "невозможно". Для получения премии 2024 года каждый судья должен был прочитать более 150 романов за семь месяцев.

"Я думаю о судьях как об ученых, образованных, опытных, которой я просто не являюсь. У меня нет дипломов",— говорит актриса.

Жюри 2025 года возглавит Родди Дойл, получивший премию в 1993 году за книгу Пэдди Кларк Ха-ха-ха. Два автора, которые ранее были включены в длинный список: Айобами Адебайọ, чей роман "Заклинание хороших вещей" вошел в длинный список в прошлом году, и Кайли Рид, которая была включена в длинный список в 2020 году за роман "Такой веселый возраст".

Премия в настоящее время открыта для подачи от издателей. Судьи будут рассматривать произведения великой художественной литературы писателей любой национальности, написанные на английском языке и опубликованные в Великобритании и/или Ирландии в период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года. Лонг-лист "Букеровской дюжины" будет состоять из 12 или 13 наименований и будет объявлен в июле, короткий список – в сентябре, а победителя, который получит £50 000, – в ноябре.

Напомним 

Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман "Орбитал" о шести астронавтах на МКС. Работа исследует взаимосвязь между людьми и планетой, затрагивая темы печали и климатического кризиса.

Алина Волянская

Алина Волянская

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