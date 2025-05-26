Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Через невиконання процесуальних обовʼязків обвинуваченим у хабарництві народним депутатом Сергієм Кузьміних сторона обвинувачення має просити суд змінити йому запобіжний захід на тримання під вартою. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець.

Сергій Кузьміних кілька разів поспіль проігнорував засідання Вищого антикорупційного суду під приводом відрядження до Молдови з метою укріплення міжпарламентського співробітництва. Як пояснили УНН в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, на нардепа не покладався обовʼязок здати закордонні паспорти і повідомляти сторону обвинувачення про виїзд за кордон. Наступне засідання суду заплановане на понеділок, 26 травня, на 14:30.

Мені цікаво, а чому при наявності такого злочину, вибачте, тим більше корупційного, в якому він підозрюється, чому на нього не наклали такий процесуальний обов'язок, як заборона, наприклад, виїжджати за кордон, здати закордонні паспорти? Це промах слідчого судді. А може такі питання не ставилися, допустим, прокурором в цьому процесі, мені важко сказати. Але я вважаю, що це є прокол і можна його відновити шляхом звернення того ж прокурора до слідчого судді, тим більше, якщо це розглядається справа по суті, то до судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу - зазначив Баганець.

За його словами, через те, що Сергій Кузьміних ігнорує судові засідання – він порушує покладені на нього обовʼязки. Тому на думку колишнього заступника генпрокурора, стороні обвинувачення варто звернутися до суду щодо зміни запобіжного заходу, наприклад, на взяття під варту.

"Це законом не заборонено. Там чітко сказано, якщо підозрюваний не виконує покладені на нього обов'язки, йому можуть змінити міру запобіжного заходу на тримання під вартою", - пояснив Баганець.

Окрім того, на його думку, стороні обвинувачення варто просити суд про примусовий привід нардепа на засідання, якщо він і далі ігноруватиме суд.

А чи можна, наприклад, застосувати до нього примусовий привід на засідання, якщо ви там кілька разів поспіль ігноруєте засідання?

"Я в цій ситуації, якби був прокурором в процесі, я б звернувся до головуючого з клопотанням про зміну міри запобіжного заходу. Навіть моя така ініціатива, вона б його змусила ходити на судові засідання", - резюмував Баганець.

Нагадаємо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних викрили на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом схожим на Кузьміних обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру.

Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних, якого нагадаємо підозрюють у отриманні понад півмільйона гривень хабара, обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. За цей час нардеп неодноразово ігнорував судові засідання.