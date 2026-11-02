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Після фейкових тривог в Україні хтось зламав російський застосунок МНС та оголосив загрозу ядерного удару по рф – АТЕШ

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

АТЕШ заявив, що проукраїнські хакери зламали застосунок МНС росії та розіслали фейкові повідомлення про ядерну загрозу. Незалежного підтвердження атаки немає.

Після фейкових тривог в Україні хтось зламав російський застосунок МНС та оголосив загрозу ядерного удару по рф – АТЕШ

Проукраїнські хакери нібито зламали застосунок російського МНС для екстрених сповіщень і почали розсилати повідомлення про вигадану ядерну загрозу. Це сталося в ніч проти 2 листопада після ймовірного втручання російських хакерів у роботу українського застосунку "Повітряна тривога". Про злам російського сервісу повідомив партизанський рух АТЕШ, пише УНН.

Деталі

На оприлюдненому скриншоті видно повідомлення для жителів воронезької області, датоване 2 листопада, 02:47. У ньому йдеться про нібито запуск ядерних боєголовок по всіх регіонах росії.

Автори сповіщення закликають росіян запастися їжею на 3 тижні та сховатися в підвалах. Повідомлення містить нецензурну лексику й очевидно провокаційний текст.

Пізніше російські ЗМІ та місцева влада в регіонах підтвердили факт взлому сервісів МНС.

Ворог зламав офіційний застосунок "МНС росії" та всі регіональні канали відомства в месенджері MAX! За кілька годин до цього наші хакери зламали український застосунок для оповіщення "Тривога"

– повідомили, зокрема, ЗМІ Ростовської області.

Що передувало ймовірному злому

Увечері 1 листопада користувачі українського застосунку "Повітряна тривога" почали отримувати неправдиві сповіщення про ядерну, радіаційну та хімічну загрози, а також небезпеку вуличних боїв.

Українські посадовці попередили, що ці повідомлення не відповідають дійсності. Серед можливих причин інциденту розглядали несанкціоноване втручання в роботу сервісу.

Зокрема, у Київській міській державній адміністрації запевнили, що радіаційної загрози для столиці немає, а застосунок "Київ Цифровий" і міська система оповіщення працюють у штатному режимі.

На тлі цього АТЕШ заявив про злам російського застосунку МНС. Водночас незалежного підтвердження масштабів кібератаки та кількості користувачів, які отримали фейкові повідомлення, наразі немає.

У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення01.11.26, 23:31 • 11311 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Кібератака
Ядерна зброя
Повітряна тривога
Україна
Київ