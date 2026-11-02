Після фейкових тривог в Україні хтось зламав російський застосунок МНС та оголосив загрозу ядерного удару по рф – АТЕШ
Київ • УНН
АТЕШ заявив, що проукраїнські хакери зламали застосунок МНС росії та розіслали фейкові повідомлення про ядерну загрозу. Незалежного підтвердження атаки немає.
Проукраїнські хакери нібито зламали застосунок російського МНС для екстрених сповіщень і почали розсилати повідомлення про вигадану ядерну загрозу. Це сталося в ніч проти 2 листопада після ймовірного втручання російських хакерів у роботу українського застосунку "Повітряна тривога". Про злам російського сервісу повідомив партизанський рух АТЕШ, пише УНН.
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На оприлюдненому скриншоті видно повідомлення для жителів воронезької області, датоване 2 листопада, 02:47. У ньому йдеться про нібито запуск ядерних боєголовок по всіх регіонах росії.
Автори сповіщення закликають росіян запастися їжею на 3 тижні та сховатися в підвалах. Повідомлення містить нецензурну лексику й очевидно провокаційний текст.
Пізніше російські ЗМІ та місцева влада в регіонах підтвердили факт взлому сервісів МНС.
Ворог зламав офіційний застосунок "МНС росії" та всі регіональні канали відомства в месенджері MAX! За кілька годин до цього наші хакери зламали український застосунок для оповіщення "Тривога"
Що передувало ймовірному злому
Увечері 1 листопада користувачі українського застосунку "Повітряна тривога" почали отримувати неправдиві сповіщення про ядерну, радіаційну та хімічну загрози, а також небезпеку вуличних боїв.
Українські посадовці попередили, що ці повідомлення не відповідають дійсності. Серед можливих причин інциденту розглядали несанкціоноване втручання в роботу сервісу.
Зокрема, у Київській міській державній адміністрації запевнили, що радіаційної загрози для столиці немає, а застосунок "Київ Цифровий" і міська система оповіщення працюють у штатному режимі.
На тлі цього АТЕШ заявив про злам російського застосунку МНС. Водночас незалежного підтвердження масштабів кібератаки та кількості користувачів, які отримали фейкові повідомлення, наразі немає.
У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення01.11.26, 23:31 • 11311 переглядiв