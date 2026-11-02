После фейковых тревог в Украине кто-то взломал российское приложение МЧС и объявил об угрозе ядерного удара по РФ — АТЕШ
Киев • УНН
АТЕШ заявил, что проукраинские хакеры взломали приложение МЧС России и разослали фейковые сообщения о ядерной угрозе. Независимого подтверждения атаки нет.
Проукраинские хакеры якобы взломали приложение российского МЧС для экстренных оповещений и начали рассылать сообщения о вымышленной ядерной угрозе. Это произошло в ночь на 2 ноября после вероятного вмешательства российских хакеров в работу украинского приложения «Воздушная тревога». О взломе российского сервиса сообщил партизанский движ АТЕШ, пишет УНН.
Детали
На опубликованном скриншоте видно сообщение для жителей Воронежской области, датированное 2 ноября, 02:47. В нем говорится о якобы запуске ядерных боеголовок по всем регионам России.
Авторы оповещения призывают россиян запастись едой на 3 недели и спрятаться в подвалах. Сообщение содержит нецензурную лексику и очевидно провокационный текст.
Позже российские СМИ и местные власти в регионах подтвердили факт взлома сервисов МЧС.
Враг взломал официальное приложение «МЧС России» и все региональные каналы ведомства в мессенджере MAX! За несколько часов до этого наши хакеры взломали украинское приложение для оповещения «Тревога»
Что предшествовало вероятному взлому
Вечером 1 ноября пользователи украинского приложения «Воздушная тревога» начали получать неправдивые оповещения о ядерной, радиационной и химической угрозах, а также об опасности уличных боев.
Украинские чиновники предупредили, что эти сообщения не соответствуют действительности. Среди возможных причин инцидента рассматривалось несанкционированное вмешательство в работу сервиса.
В частности, в Киевской городской государственной администрации заверили, что радиационной угрозы для столицы нет, а приложение «Киев Цифровой» и городская система оповещения работают в штатном режиме.
На фоне этого АТЕШ заявил о взломе российского приложения МЧС. В то же время независимого подтверждения масштабов кибератаки и количества пользователей, получивших фейковые сообщения, пока нет.
В Киеве опровергли радиационную угрозу и призвали ориентироваться на «Киев Цифровой» и уличную систему оповещения01.11.26, 23:31 • 12146 просмотров