У Києві нетверезий чоловік вирішив постріляти з балкона для "розваги", його затримали - поліція

У Києві чоловік влаштував стрілянину з балкону квартири на столичній Борщагівці, нетверезого підозрюваного затримали. Про це повідомили у ГУНП у Києві 2 листопада, пише УНН.

Киянин, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, вирішив "розважитися" та здійснив щонайменше пʼять пострілів з пістолета у двір будинку. На щастя, обійшлося без потерпілих - повідомили у поліції.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 18:00. На місце події оперативно прибули спецпризначенці поліції та слідчо-оперативна група.

Поліцейські затримали порушника. Під час обшуку у нього вилучили пістолет травматичної дії та 50 набоїв до нього.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до 7 років увʼязнення.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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