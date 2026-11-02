У Києві нетверезий чоловік вирішив постріляти з балкона для "розваги", його затримали - поліція
Київ • УНН
Нетверезий киянин зробив щонайменше п’ять пострілів у дворі будинку. Поліція вилучила травматичний пістолет і 50 набоїв.
У Києві чоловік влаштував стрілянину з балкону квартири на столичній Борщагівці, нетверезого підозрюваного затримали. Про це повідомили у ГУНП у Києві 2 листопада, пише УНН.
Киянин, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, вирішив "розважитися" та здійснив щонайменше пʼять пострілів з пістолета у двір будинку. На щастя, обійшлося без потерпілих
Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 18:00. На місце події оперативно прибули спецпризначенці поліції та слідчо-оперативна група.
Поліцейські затримали порушника. Під час обшуку у нього вилучили пістолет травматичної дії та 50 набоїв до нього.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до 7 років увʼязнення.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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