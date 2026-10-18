У Тернополі чоловік стріляв у неповнолітнього біля школи

У Тернополі ввечері у неділю, 18 жовтня, сталася стрілянина у сквері поблизу 21-ї школи. Про це повідомляє місцевий канал "20 хвилин", інформує УНН.

Зазначається, що, за попередньою інформацією патрульної поліції, чоловік, ймовірно, у стані сп’яніння вистрілив у неповнолітнього перехожого. Потерпілого доправили до медзакладу, стрільця затримали.

Про стрілянину у сквері на вул. Лепкого, поблизу 21-ї школи у Тернополі, 18 жовтня повідомили читачі. За їхніми словами, є один поранений. В управлінні патрульної поліції в Тернопільській області підтвердили факт стрілянини. Там додали, що на місці працює слідчо-оперативна група головного управління Нацполіції в області