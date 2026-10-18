У Тернополі чоловік стріляв у неповнолітнього біля школи
Київ • УНН
У сквері Тернополя чоловік, ймовірно нетверезий, вистрілив у неповнолітнього перехожого. Потерпілого госпіталізували, стрільця затримали.
У Тернополі ввечері у неділю, 18 жовтня, сталася стрілянина у сквері поблизу 21-ї школи. Про це повідомляє місцевий канал "20 хвилин", інформує УНН.
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Зазначається, що, за попередньою інформацією патрульної поліції, чоловік, ймовірно, у стані сп’яніння вистрілив у неповнолітнього перехожого. Потерпілого доправили до медзакладу, стрільця затримали.
Про стрілянину у сквері на вул. Лепкого, поблизу 21-ї школи у Тернополі, 18 жовтня повідомили читачі. За їхніми словами, є один поранений. В управлінні патрульної поліції в Тернопільській області підтвердили факт стрілянини. Там додали, що на місці працює слідчо-оперативна група головного управління Нацполіції в області
Вказується, що поліцейські о 21.43 отримали повідомлення про те, що невідомий чоловік, ймовірно, у нетверезому стані, здійснив постріл у перехожого з, можливо, травматичної зброї.
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Вона додала, що поліцейські затримали порушника. Патрульні перебувають із неповнолітнім потерпілим у медзакладі, у нього є тілесні ушкодження.
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13 жовтня стало відомо, що у Дніпровському районі Києва чоловік стріляв у парку, перевіряючи справність стартового пістолета. Його затримали, зброю вилучили.
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