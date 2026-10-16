У Харкові водії Hyundai та Toyota влаштували стрілянину після конфлікту

У п’ятницю, 16 жовтня, внаслідок конфлікту між учасниками дорожнього руху у Харкові сталась стрілянина. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Харківській області, передає УНН.

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За даними слідства, під час руху вулицею Віринською між водіями автомобілів Hyundai та Toyota виник конфлікт.

Невідомі, які перебували в автівці Hyundai, здійснили постріли в бік іншого транспортного засобу. У відповідь особи, які перебували в автомобілі Toyota, також відкрили вогонь - заявили правоохоронці.

Згодом водій Hyundai почав рухатися далі, однак водій Toyota продовжив переслідування. Згодом автомобілі зупинилися на вулиці Шевченка.

Далі у поліції повідомили, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Усіх учасників події встановлено. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту - зазначили в ГУНП.

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