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У Харкові водії Hyundai та Toyota влаштували стрілянину після конфлікту

Київ • УНН

 • 1430 перегляди

У Харкові водії Hyundai та Toyota обстріляли автомобілі одне одного після конфлікту на дорозі. Усіх учасників встановили.

У Харкові водії Hyundai та Toyota влаштували стрілянину після конфлікту

У п’ятницю, 16 жовтня, внаслідок конфлікту між учасниками дорожнього руху у Харкові сталась стрілянина. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Харківській області, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, під час руху вулицею Віринською між водіями автомобілів Hyundai та Toyota виник конфлікт.

Невідомі, які перебували в автівці Hyundai, здійснили постріли в бік іншого транспортного засобу. У відповідь особи, які перебували в автомобілі Toyota, також відкрили вогонь

- заявили правоохоронці.

Згодом водій Hyundai почав рухатися далі, однак водій Toyota продовжив переслідування. Згодом автомобілі зупинилися на вулиці Шевченка.

Далі у поліції повідомили, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Усіх учасників події встановлено. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту

 - зазначили в ГУНП.

Нагадаємо

На Закарпатті суд обрав запобіжний захід 45-річному колишньому священнослужителю УПЦ МП, якого затримали за підозрою в умисному вбивстві трьох людей та замаху на вбивство ще двох.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Закарпатська область
Харків