Розстріляв трьох людей і ще двох поранив - на Закарпатті суд відправив під варту екссвященника УПЦ МП

На Закарпатті суд обрав запобіжний захід 45-річному колишньому священнослужителю УПЦ МП, якого затримали за підозрою в умисному вбивстві трьох людей та замаху на вбивство ще двох, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

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За клопотанням слідчих Хустського районного управління поліції зловмиснику обрали безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомляв УНН, стрілянина сталася 15 жовтня у селищі Вишково. За даними слідства, фігурант спочатку відкрив вогонь по місцевому жителю та його дружині на подвір’ї їхнього домоволодіння, а потім стріляв у перехожих на вулиці. Унаслідок події троє людей загинули, ще двоє — отримали вогнепальні поранення та перебувають у лікарні.

Серед можливих мотивів злочину слідчі перевіряють версію щодо побутового конфлікту між підозрюваним та місцевими мешканцями.

Фігурантові інкримінували п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15, п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб із хуліганських мотивів та замах на таке вбивство.

За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування триває.