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Розстріляв трьох людей і ще двох поранив - на Закарпатті суд відправив під варту екссвященника УПЦ МП

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

Екссвященнику УПЦ МП інкримінують убивство трьох людей і замах на ще двох. Суд призначив арешт без права застави.

Розстріляв трьох людей і ще двох поранив - на Закарпатті суд відправив під варту екссвященника УПЦ МП

На Закарпатті суд обрав запобіжний захід 45-річному колишньому священнослужителю УПЦ МП, якого затримали за підозрою в умисному вбивстві трьох людей та замаху на вбивство ще двох, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

За клопотанням слідчих Хустського районного управління поліції зловмиснику обрали безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомляв УНН, стрілянина сталася 15 жовтня у селищі Вишково. За даними слідства, фігурант спочатку відкрив вогонь по місцевому жителю та його дружині на подвір’ї їхнього домоволодіння, а потім стріляв у перехожих на вулиці. Унаслідок події троє людей загинули, ще двоє — отримали вогнепальні поранення та перебувають у лікарні.

Серед можливих мотивів злочину слідчі перевіряють версію щодо побутового конфлікту між підозрюваним та місцевими мешканцями.

Фігурантові інкримінували п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15, п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб із хуліганських мотивів та замах на таке вбивство.

За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Антоніна Туманова

Кримінал
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
Закарпатська область
Україна