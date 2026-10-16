Расстрелял троих человек и ещё двоих ранил — на Закарпатье суд отправил под стражу экс-священника УПЦ МП

На Закарпатье суд избрал меру пресечения 45-летнему бывшему священнослужителю УПЦ МП, которого задержали по подозрению в умышленном убийстве трех человек и покушении на убийство еще двоих, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По ходатайству следователей Хустского районного управления полиции злоумышленнику избрали безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Как сообщал УНН, стрельба произошла 15 октября в поселке Вышково. По данным следствия, фигурант сначала открыл огонь по местному жителю и его жене во дворе их домовладения, а затем стрелял в прохожих на улице. В результате происшествия три человека погибли, еще двое получили огнестрельные ранения и находятся в больнице.

Среди возможных мотивов преступления следователи проверяют версию о бытовом конфликте между подозреваемым и местными жителями.

Фигуранту вменили п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15, п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений и покушение на такое убийство.

За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается.