Расстрелял троих человек и ещё двоих ранил — на Закарпатье суд отправил под стражу экс-священника УПЦ МП
Киев • УНН
Экс-священнику УПЦ МП предъявлено обвинение в убийстве троих человек и покушении ещё на двоих. Суд назначил арест без права внесения залога.
На Закарпатье суд избрал меру пресечения 45-летнему бывшему священнослужителю УПЦ МП, которого задержали по подозрению в умышленном убийстве трех человек и покушении на убийство еще двоих, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
По ходатайству следователей Хустского районного управления полиции злоумышленнику избрали безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Как сообщал УНН, стрельба произошла 15 октября в поселке Вышково. По данным следствия, фигурант сначала открыл огонь по местному жителю и его жене во дворе их домовладения, а затем стрелял в прохожих на улице. В результате происшествия три человека погибли, еще двое получили огнестрельные ранения и находятся в больнице.
Среди возможных мотивов преступления следователи проверяют версию о бытовом конфликте между подозреваемым и местными жителями.
Фигуранту вменили п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15, п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений и покушение на такое убийство.
За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Досудебное расследование продолжается.