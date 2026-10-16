В Харькове водители Hyundai и Toyota устроили стрельбу после конфликта

В пятницу, 16 октября, в результате конфликта между участниками дорожного движения в Харькове произошла стрельба. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Харьковской области, передает УНН.

Детали

По данным следствия, во время движения по улице Виринской между водителями автомобилей Hyundai и Toyota возник конфликт.

Неизвестные, находившиеся в автомобиле Hyundai, совершили выстрелы в сторону другого транспортного средства. В ответ лица, находившиеся в автомобиле Toyota, также открыли огонь - заявили правоохранители.

Впоследствии водитель Hyundai начал двигаться дальше, однако водитель Toyota продолжил преследование. Позже автомобили остановились на улице Шевченко.

Далее в полиции сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Все участники происшествия установлены. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента - отметили в ГУНП.

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